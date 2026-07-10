Menemen'de merhum Başkan Şahin dualarla anıldı - Son Dakika
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Menemen'de merhum Başkan Şahin dualarla anıldı

Menemen\'de merhum Başkan Şahin dualarla anıldı
10.07.2026 16:46  Güncelleme: 16:49
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Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 20 yıl başkanlık yapan Tahir Şahin'in vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen anma programında mevlid okutup hayır yemeği dağıttı. Pehlivan, Şahin'i hayırla ve saygıyla anacaklarını söyledi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 20 yıl başkanlık yapan Tahir Şahin'in vefatının birinci yılında anma programı düzenledi. Şahin için önce mevlid okundu, ardından hayır yemeği dağıtıldı. Başkan Pehlivan, "Bu kentte hafızalara kazınan Tahir Şahin'i hayırla, dualarla, saygı ve sevgiyle hatırlayacağız" dedi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu geçen yıl hayatını kaybeden ve 20 yıl Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tahir Şahin, vefatının ilk yıl dönümünde dualarla anıldı. Menemen Belediyesi tarafından Mahkeme Camii'nde düzenlenen programda Şahin için mevlid okutuldu. Programın ardından katılımcılara hayır yemeği dağıtıldı. Tarihi caminin avlusunda düzenlenen anma etkinliğine Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz katıldı. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Şahin ailesi, sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar da programda yer aldı.

"Tahir ağabey, manevi mirasıyla bizim için çok özel bir yerdedir"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, programa ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu kentte hafızalara kazınan Tahir Şahin'i hayırla, saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Menemen Belediyesi olarak aile büyüğümüz olarak gördüğümüz Tahir Şahin'i vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anmak için toplandık. Kalplere bıraktığı izleri, çalışkanlığı, Menemen'e yaptığı hizmetleri ve 20 yıl boyunca bu kenti evi gibi sahiplenmesiyle hafızalarda ve gönüllerde unutulmayacak bir yeri olan Tahir ağabey, manevi mirasıyla bizler için çok özel bir yerdedir. Bu nedenle bir kez daha Tahir Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen'de merhum Başkan Şahin dualarla anıldı - Son Dakika

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