Menemen'de Tarım Arazisinde Yangın

(İZMİR) - İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Hasanlar Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'nde ziraat arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Edinilen bilgiye göre, saat 17.01'de başlayan yangına ilk müdahale saat 17.11'de gerçekleştirildi.
Yangının kontrol altına alınması için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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