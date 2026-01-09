Menemen'de ücretsiz ringler vatandaşı memnun ediyor - Son Dakika
Menemen'de ücretsiz ringler vatandaşı memnun ediyor

09.01.2026 11:49  Güncelleme: 11:51
Menemen Belediyesi'nin başlattığı ücretsiz ring servisler, toplam 14 hatta hizmet vererek vatandaşların ulaşım sorunlarına çözüm oldu. Pazar yerlerine kolay erişim sağlayan bu uygulama, hem vatandaşları hem de esnafı memnun ediyor.

Menemen Belediyesi tarafından başlatılan ve ulaşımda toplam 14 hatta hizmet veren ücretsiz ring servisler, vatandaşın ulaşım alanında derdine derman oldu. Vatandaşlar, bu sayede pazar yerleri başta olmak üzere ihtiyaç duydukları yerlere güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşırken, esnaf da uygulamadan memnun.

Menemen'de kent içi ulaşımın yıldızı ücretsiz ring seferler oldu. Başta pazar yerleri olmak üzere toplam 14 farklı hatta gerçekleştirilen ring seferler, uygulamanın başlangıcından bugüne vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Başta Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri olmak üzere Koyundere Kapalı Pazar Yeri, Türkelli Kapalı Pazar Yeri, Kent-2 Kapalı Pazar Yeri gibi pazar yerlerine düzenlenen ring servisler, hem alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlıyor, hem de esnafı kalkındırıyor.

Menemen İZBAN ve Mermerli arasındaki kent içi ring sefer ise Menemen'in merkezindeki hareketliliği sağlarken, işine gidip gelen vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlıyor. Menemen'de yaşayan vatandaşlar uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Başkan Aydın Pehlivan ve emeği geçenlere teşekkür ediyor.

"Hemşehrilerimiz servislerimizden çok memnun"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "İlçemizde ring servislerimiz her kesimden vatandaşımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kentimizdeki ulaşım kooperatiflerimizin ve ulaşımdan geçimini sağlayan esnafımızın işlerine zarar vermeden, her kesimin haklarına saygılı bir şekilde düzenlediğimiz ring sefer hatlarımız, hem işine gidip gelen hem alışveriş için pazar yerlerine giden vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Yaklaşık 100 kalemde gerçekleştirdiğimiz ücretsiz hizmetlerimizden biri olan ve 14 farklı hatta çalışan ring seferlerimizle, hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hangi hatlarda ring servis düzenleniyor?

İZBAN - Mermerli

Kasımpaşa - Eski otogar

Buruncuk - Türkelli Kapalı Pazar Yeri

Hatundere - Türkelli Kapalı Pazar Yeri

Ahıska TOKİ - Koyundere Kapalı Pazar Yeri

Nar Evleri - Koyundere Kapalı Pazar Yeri

Ulu Koop. - Kent-2 Kapalı Pazar Yeri

Ulucak - Kent-2 Kapalı Pazar Yeri

Kasımpaşa - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

Kazımpaşa - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

Villakent ve Seyrek - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

Yahşelli (Işıklar) - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

Yahşelli (Çınarlı) - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

Tuzçullu - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri - İZMİR

Kaynak: İHA

