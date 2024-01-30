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Menemen FK, Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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Menemen FK, Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 23. hafta mücadelesinde yarın Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Menemen FK, Etimesgut Belediyespor\'a konuk olacak
30.01.2024 - 10:52,  Güncelleme: 11:06
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 23. hafta mücadelesinde yarın Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 23. hafta mücadelesinde yarın Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 36 puanla ligde 5. sırada yer alırken, ev sahibi ekip Etimesgut Belediyespor ise 24 puanla 13. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet amacıyla çıkacağı karşılaşmada Menemen FK, bu zorlu mücadeleyi kazanarak zirveyi yaklaşmayı hedeflerken, Etimesgut Belediyespor ise sarı-lacivertli ekibi mağlup ederek alt sıralardan kurtulup orta sıralara yaklaşmak istiyor.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı Bursa bölgesinden Hasan Kaçar yönetecek. Kaçar'ın yardımcılıklarını ise Alp Osman Karaosmanoğlu ile Ömer Yasin Gezer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Küçük olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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