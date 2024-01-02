Menemen Kavşağı Türk Bayraklarıyla Taçlandı

Menemen Belediyesi, Koyundere 100. Yıl Otoyol Kavşağında gerçekleştirdiği peyzaj çalışmasını tamamladı. Palmiye, çınar ağacı, gürgen, kalem selvi ve çalı türleriyle rengarenk bir görünüme kavuşan kavşak, dört bir yanından dalgalanan Türk Bayraklarının göndere çekilmesi ile taçlandı.

Menemen Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Koyundere Otoyol Kavşağında yürütülen peyzaj düzenlemesi, dört bir yanında dalgalanan Türk Bayraklarının göndere çekilmesi ile sona erdi. Menemen'in görsel yönüne değer katacak çalışmalarda gerçekleştirilen peyzaj düzenlemesiyle birlikte, otoyol kavşağında kalan boş alanlara; palmiye, çınar, gürgen, kalem, selvi gibi ağaç türleri dikildi. Aynı zamanda çalı türleriyle de zenginleştirilen ve yeşil ahenk olarak nitelendirilen peyzaj çalışmaları ilk günden, yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Koyundere Otoyol Kavşağı'nda yapılan çalışmaların final noktasıysa dev bayraklar oldu. 15 metre genişliği ve 10 metre uzunluğu ile devasa dört Türk bayrağı, kavşaktaki bayrak direklerine asıldı. Ay yıldızlı bayraklarımızın asılmasıyla birlikte tamamlanan peyzaj çalışmalarını değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, Menemen'imizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ege'nin en büyük kütüphanelerinden, Türkiye'nin en büyük tematik çocuk köyüne, battı çıktıdan, 1 milyon metrekarelik alanda yol çalışmasına kadar vizyon projelerimizi ortaya koyuyoruz. Bunlarla birlikte ilçemizin estetik değerini de birkaç üst basamağa taşımak adına peyzaj düzenlemelerimizi gerçekleştiriyor, aydınlatmalarımızı yapıyoruz. Koyundere 100. Yıl Kavşağında da bu anlamda güzel bir çalışma ortaya kondu. Çeşitli ağaç ve çalı türlerini kullanarak gerçekleştirdiğimiz peyzajımızı Şanlı Türk Bayrağımız ile taçlandırdık. Menemenli hemşehrilerimiz ve bu yolu kullanan tüm vatandaşımıza böylesi görsel bir şölen yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - İZMİR