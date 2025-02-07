Menemen Kent Arşivi ve Müzesi, 4 Bin Tarihi Eşya ile Ziyaretçilere Açıldı - Son Dakika
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Menemen Kent Arşivi ve Müzesi, 4 Bin Tarihi Eşya ile Ziyaretçilere Açıldı

Menemen Kent Arşivi ve Müzesi, 4 Bin Tarihi Eşya ile Ziyaretçilere Açıldı

Menemen Belediyesi tarafından oluşturulan Kent Arşivi ve Müzesi, 4 bin tarihi eşya ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Başkan Aydın Pehlivan, bu proje ile Menemen'in zengin tarihinin gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

07.02.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
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Asırlık enstrümanlardan tel kırma örtülere, berber koltuklarından antika fotoğraf makinesi, telefon ve kameralara kadar çok çeşitli dönem eşyalarının bulunduğu Menemen Kent Arşivi ve Müzesi, bir araya getirilen 4 bin tarihi eşya ile misafirlerini bekliyor. Kentin zengin tarihini yarınlara taşımak için uzman ekiplerle birlikte çalışma yaptıklarını kaydeden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "talarımızın Menemenimizde bıraktıkları eserlerimizi titizlikle gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

Menemen Belediyesi tarafından yürütülen Kent Arşivi ve Müzesi çalışmalarıyla, ilçenin tarihsel birikimi yarınlara taşınıyor. Uzman kadroyla yapılan çalışmalarda başta köyler olmak üzere Menemen'in dört bir köşesindeki evlerde ve depolarda saklanan asırlık eşyalar, bağışçıların gönüllü desteğiyle toplanıyor. Toplanan eserlerden restorasyon gerektirenler titizlikle orjinal haline getirilirken, eserler fotoğraflanarak envantere kaydediliyor. Ayrıca objelerle birlikte gazete ve dergilerde uzun yıllardır Menemen ile ilgili yazılan yazılar ve yapılan haberler de müzede yer alıyor..

4 bin eşya ve belge

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 500 bağışçıdan 4 bin obje elde edilirken, Halil Alkaya Kapalı Pazaryeri'nde bulunan Kent Arşivi ve Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşturuluyor. Özellikle Menemen'deki okulların çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği gezilerde müze personeli tarafından eserlerin öyküleri, öğrencilere anlatılıyor.

"Menemen, çok zengin bir tarih ve kültürel birikime sahip"

İlçe tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması için bu projenin çok önemli olduğunu dile getiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen tarih öncesi çağlardan itibaren çok önemli bir yerleşim birimi. Osmanlı Ordusu'nun bazı araç gereçlerinin üretildiği, tarımla, hayvancılıkla, çömlekçilikle, kent kültürüyle zengin bir geçmişe sahip. Biz de bu nedenle Kent Arşivi ve Müzesi çalışmalarımızla, ilçe tarihimizi gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimiz okul gezileri düzenlenerek buraya geliyor, şehrimizin tarihini öğreniyor. Başta bağışçılarımız ve bu proje için gecesini gündüzüne katan uzman ekibimize çok teşekkür ediyorum. Binlerce obje ve belgeden oluşan zengin koleksiyonumuzu görmek üzere tüm hemşehrilerimizi ve tarih tutkunlarını ziyaret için bekliyoruz."diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen Kent Arşivi ve Müzesi, 4 Bin Tarihi Eşya ile Ziyaretçilere Açıldı - Son Dakika

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