Menteşe Belediye Başkanı Aras, kız çocuklarına hayallerinden vazgeçmeyin dedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğinde İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kız Çocuklarına İlham Veren Buluşmalar" etkinliğinde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kız çocuklarına hayallerinden vazgeçmemeleri ve istedikleri mesleği seçmekten korkmamaları çağrısında bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Kız Çocuklarına İlham Veren Buluşmalar" etkinliği, İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Etkinlikte kız çocuklarıyla bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kendi yaşamından örnekler vererek kadınların eğitimden siyasete, iş hayatından yöneticiliğe kadar her alanda başarılı olabileceğini anlattı.

"Kadınlar vali olabiliyorsa ben de istediğimi yapabilirim dedim"

Çocukluk yıllarından bir anısını paylaşan Başkan Gonca Köksal Aras, ilkokul döneminde Muğla'da görev yapan kadın valiyi gördüğünde yaşadığı şaşkınlığın kendisine ilham verdiğini söyledi. O dönemde vali denildiğinde akıllarına genellikle erkeklerin geldiğini belirten Aras, bir kadın valinin görev yaptığını öğrenmesinin kendisinde önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Annesinin bankada çalıştığını, kendisinin de ilkokula gittiğini ve valilik binasının yakınlarında bulunduğunu anlatan Aras, kadınların farklı mesleklerde görev yapabildiğini görmesinin geleceğe ilişkin düşüncelerini etkilediğini belirtti.

Aras, "Kadınlar, annem çalışıyor, her işi yapıyor, başarıyor. Bir kadın da vali oluyor. Demek ki ben de ne istersem, hayatta ne istersem yapabilirim diye düşündüm. Bana orada böyle bir inanç geldi" ifadelerini kullandı.

Eğitimini tamamladıktan sonra şehir plancısı olduğunu belirten Aras, mesleğini yaparken Muğla için daha fazla neler yapabileceğini düşündüğünü, ardından siyasete atılmaya karar verdiğini anlattı. Önce belediye meclis üyesi olduğunu, daha sonra belediye başkanlığı için aday olmaya karar verdiğini söyleyen Aras, seçim sürecinde karşısına çıkan zorluklara rağmen geri adım atmadığını dile getirdi.

"Kadınlar bu işi yapamaz dediler"

Siyasetin erkeklere özgü bir alan olarak görülebildiğine dikkati çeken Aras, kadınların yönetici olamayacağı yönündeki önyargılarla karşılaştığını belirtti.

Kadınların siyasette başarılı olamayacağı, erkeklerle birlikte çalışırken zorlanacağı ve bu sorumluluğu taşıyamayacağı yönünde kendisine çeşitli sözler söylendiğini aktaran Aras, bu düşüncelerin kendisini hedefinden vazgeçirmediğini ifade etti.

Aras, belediye başkanı olma sürecini kız çocuklarına anlatırken seçimlerin nasıl yapıldığına da değinerek halkın oylarıyla göreve geldiğini belirtti. Kadınların kendilerine konulan sınırları kabul etmek zorunda olmadığını vurgulayan Aras, insanın kendisine inanmasının ve hedefleri doğrultusunda kararlı davranmasının önemine işaret etti.

"Kadınlar otobüs kullanabilir, erkekler de bebek bakabilir"

Toplumda kız ve erkek çocuklarına küçük yaşlardan itibaren farklı roller biçilebildiğini belirten Aras, oyuncak seçiminden giyim tarzına, davranışlardan meslek tercihlerine kadar uzanan kalıplaşmış düşüncelerin çocukların hayallerini sınırlayabildiğini söyledi.

Kız çocuklarına genellikle bebek, erkek çocuklarına ise araba oyuncakları verildiğini hatırlatan Aras, bu ayrımın çocukların ileride üstlenebilecekleri roller konusunda da yanlış algılar oluşturabildiğine dikkati çekti.

Kadınların araç kullanabileceğini, otobüs şoförlüğü yapabileceğini ve her alanda çalışabileceğini; erkeklerin de çocuk bakımını üstlenebileceğini ifade eden Aras, kız ve erkek çocuklarının yetenekleri doğrultusunda istedikleri alanlara yönelebilmesi gerektiğini kaydetti.

Aras, kız çocuklarının nasıl giyinmesi, konuşması ve davranması gerektiğine ilişkin kalıplaşmış yargıların sorgulanması gerektiğini belirterek herkesin farklı yeteneklere ve ilgi alanlarına sahip olduğunu dile getirdi.

"Ne yapmak istiyorsanız, vazgeçmeyin"

Konuşmasının sonunda kız çocuklarına gelecek planları konusunda tavsiyelerde bulunan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, herkesin aynı meslekte başarılı olmak zorunda olmadığını, önemli olanın kişinin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi olduğunu ifade etti.

Matematikçi, doktor, avukat, pilot ya da ressam olmanın herkes için aynı ölçüde uygun olmayabileceğini belirten Aras, her insanın farklı alanlarda başarılı olabileceğini söyledi.

Kız çocuklarına öncelikle kendilerine ne yapmak istediklerini sormalarını öneren Aras, "Bizim yapmamız gereken arkadaşlar, ne yapmayı seviyorsak, içimizden ne yapmak geliyorsa, ne yapmak bizi mutlu ediyorsa, onu yapma konusunda ısrarcı olacağız. 'Ben bunu yapmak istiyorum' diyeceksiniz. Eğer eminseniz de hiç vazgeçmeyeceksiniz. Ondan sonra önünüze çok başarılı bir yol açılacak zaten" dedi.

Etkinlik, kız çocuklarının kendi potansiyellerini keşfetmeleri, toplumsal önyargılara karşı özgüven kazanmaları ve gelecek hedeflerini belirlemeleri yönünde verilen mesajlarla sona erdi.