Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, halk buluşmasında vatandaşları dinledi - Son Dakika
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Yerel

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, halk buluşmasında vatandaşları dinledi

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, halk buluşmasında vatandaşları dinledi

Muğla'da Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, halk buluşmasında vatandaşların dilek, temenni ve şikayetlerini dinledi. Köksal, halk buluşmalarını her ay düzenli olarak yapacaklarını açıkladı.

16.05.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından yoğun ziyaretçi akınına uğrayan yerel yönetimler, vatandaşlardan gelen dilek, temenni ve şikayetleri dinlemek ve talepleri almak için 'Halk Buluşması' toplantılarına başladı.

Muğla'da Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve Muğla'nın tek kadın İlçe Belediye Başkanı Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, halk buluşmasında mikrofonu vatandaşlara bıraktılar. Menteşe Halk Buluşmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

31 Mart'ta göreve gelmesinin ardından ilk halk buluşmasını gerçekleştiren Menteşe Belediye başkanı Gonca Köksal, halk buluşmalarını her ay düzenli olarak yapacaklarını açıkladı.

Menteşe Belediye Başkanı Köksal, "Sevgili hemşerilerim Mayıs ayı Menteşe Halk Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin desteği ile göreve başlamamızın ardından, gerek sosyal medyadan, gerekse yüz yüze bize ulaşan sıcacık tebrik mesajlarınız ve başarı dilekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ziyaretler nedeniyle çok sayıda randevu talebi aldık. Ancak yaşanan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen randevu taleplerinin bir kısmını karşılayamadık. Her ay düzenli olarak gerçekleştireceğimiz Halk Günleri ile bu konudaki sıkışıklığı gidereceğimize inanıyorum. Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışımız doğrultusunda bugün sizlerin öneri, uyarı, şikayet ve taleplerinizi dinlemek ve çözmek için burada toplandık. Bütün birim müdürlerimiz burada, birlikte sorunlarımızı tespit ederek imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturacağız. Bugün biz değil, siz konuşacaksınız. Bugün mikrofon sizde" dedi.

Menteşe Halk Buluşmasına katılan vatandaşlar yoğunluklu olarak yol, imar, çevre, çöp gibi sorunları ilettiler. Vatandaşlar tarafından iletilen dilek, istek ve şikayetler Menteşe Belediyesi'nin ilgili birim müdürleri tarafından tek tek not alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fevzi Topuz, Menteşe, Milas, Muğla, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, halk buluşmasında vatandaşları dinledi - Son Dakika

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