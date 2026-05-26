Başkan Köksal Aras'tan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Köksal Aras'tan Kurban Bayramı mesajı

26.05.2026 12:01  Güncelleme: 12:02
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda dayanışma ve birlik vurgusu yaparak, bayram boyunca belediye ekiplerinin sahada olacağını duyurdu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kurban Bayramı'nı yayımladığı yazılı bir mesaj ile kutladı.

Mesajında bayramların dayanışma, barış ve samimiyet duygularının en yoğun yaşandığı özel zamanlar olduğunu belirten Başkan Köksal Aras, vatandaşların ve bayram tatili için Menteşe'ye gelecek misafirlerin sorunsuz ve güvenli bir bayram tatili geçirebilmesi adına Menteşe Belediyesi'nin tüm ekipleriyle bayram boyunca sahada olacağını söyledi.

Başkan Köksal Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı bizlere; yardımlaşmanın, gönül almanın, büyüklerimizi ziyaret etmenin, çocuklarımızın sevincine ortak olmanın değerini yeniden hatırlatmaktadır. Kadim kültürüyle paylaşmayı bilen, zor zamanlarda birbirine omuz veren Muğla'mızda ve güzel Menteşe'mizde, bu bayramın da birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum. Bayram boyunca görev başında olacak tüm belediye çalışanlarımıza, sağlık emekçilerimize, güvenlik güçlerimize ve emek veren herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve umut getirmesini temenni ediyor; tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

