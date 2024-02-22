Menteşe Belediyesi, Adres Güncelleme Çalışmalarını Tamamladı

Yerel

İlk olarak 2007 yılında Muğla Belediyesi zamanında başlanan Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) çalışmalarında Adres Kayıt Sistemi (AKS) adıyla oluşturulan, sonrasında ise 2018 yılında başlayıp 2022 yılında tamamlanan adres güncelleme çalışmaları ile yetkili idarelere devredilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çerçevesinde entegre edilemeyen yapılarla ilgili Menteşe Belediyesi tarafından yapılan entegrasyon çalışmalarında sona gelindi.

Entegrasyon çalışmalarının tamamlandığı Ortaköy Mahallesinde, Uygulama Nazım İmar Planına uygun (CSBM) cadde ve sokak isimlendirmeleri konusunda yapılan çalışma Mart ayı Olağan Meclis Toplantısında değerlendirilecek. Meclis kararı sonrasında ise tamamı küme evler olarak numaralanmış bütün bina numaraları, yeni oluşan imar yollarına göre Cadde ve Sokak standardına uygun bir numara sistemine geçirilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ortaköy'le başlayan çalışmanın, bina entegrasyon çalışmalarına paralel olarak öncelikle numaratajı eksik ve sorunlu olan planlı alanlarda, sonrasında ise bütün kırsal mahallelerde devam edeceğini belirtti.

Adres ve numaralamaya dair özellikle saha uygulamaları konusunda bir takım sorunlar yaşandığını kaydeden Başkan Gümüş, İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan ve kontrol edilemeden bir protokolle belediyeye devredilen MAKS çalışmalarına ait verilerde birçok hata ve sorun olduğunu, bu hataların düzeltilmesi işlemlerinde sona gelindiğini ifade ederek Ortaköyde başlayan çalışmanın Gülağzı, Akçaova, Yerkesik, Yeşilyurt, Salihpaşalar ve Bayır mahalleleri ile devam edeceğini vurguladı.

Başkan Gümüş, Ortaköy'de yapılan numarataj çalışması ile ilgili "Öncelikle imar planına uygun olarak hazırlanan cadde ve sokak isimlendirmesine dair çalışma Meclis gündemimize alınacak. Meclisimizden çıkacak karar doğrultusunda söz konusu yol verileri bir yandan belediye otomasyon sistemi BELSİS ve MAKS veri tabanına işlenirken diğer taraftan mevcut bütün bina numaralarının yeni oluşacak cadde ve sokaklara göre entegrasyon planı yapılacak. Entegrasyon planına göre temin edilecek olan numarataj levhalarının binalara montajıyla birlikte MAKS'ta kayıtlı adres değişiklikleri de devreye girecek. Yapılacak olan çalışmalar Haziran sonu gibi tamamlanacak" dedi. - MUĞLA