Menteşe Belediyesi'nden Kadın Hakları Semineri - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden Kadın Hakları Semineri

Menteşe Belediyesi\'nden Kadın Hakları Semineri

Menteşe Belediyesi ve Muğla Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Kadın Hakları' semineri düzenledi. Belediye Başkanı Gonca Köksal, kadınların güçlenmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

06.03.2025 10:33  Güncelleme: 10:35
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Menteşe Belediyesi ile Muğla Barosu tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde 'Kadın Hakları' semineri düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Menteşe Belediye Başkanı, Şehir Plancısı Gonca Köksal, şunları söyledi: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında maalesef yine şiddeti ve şiddetin türlerini konuşuyoruz. Keşke şiddeti değil; kendi gücümüzü, inancımızı ve elimizdeki imkanları nasıl daha da güçlendirebileceğimizi konuştuğumuz toplantılar yapabilsek. Ancak içinde bulunduğumuz durum ve günümüz şartları bizi bu konuyu ele almaya mecbur bırakıyor. Sürekli bir araya gelip şiddeti konuşmak, inanın beni de çok rahatsız ediyor"

"Kadınlara hukuki, ekonomik, psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz"

Başkan Köksal, konuşmasına şöyle devam etti: "Toplumsal hayatta kadınlara sınırlar çiziliyor, alanlarımız daraltılıyor. Menteşe Belediyesi olarak bu konularda elimizden geleni yapıyoruz. Kırsalda yaşayan kadınların sağlık taramalarından geçmesini sağlıyoruz. Eğitim alanında kadınlara yönelik özel eğitimler ve meslek edindirme kursları düzenleyerek ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek oluyoruz. Eksik kalan yönleri tamamlamak için sürekli çaba harcıyoruz. Kadın Danışma Merkezimize 7/24 ulaşılabileceğiniz bir destek hattımız bulunuyor. Merkezimiz aracılığıyla kadınlara hukuki, ekonomik, psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Bu eşitlik sağlanana kadar, Menteşe Belediyesi olarak tüm kadınların yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Biz aslında çok güçlüyüz. Bir şeye inanırsak ve bir yola çıkarsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu da birbirimizi destekleyerek ve gücümüzü birleştirerek başarabileceğimize inanıyorum"

Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri Av. Perihan Ceviz ve Av. Esra Soylu Gümrah, katılımcılara kadına yönelik fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca, şiddet mağduru kadınların o an ve sonrasında neler yapması gerektiği konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi'nden Kadın Hakları Semineri - Son Dakika

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