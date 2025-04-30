Menteşe Belediyesi'nden Ücretsiz Balık Lokantası

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi tarafından "Menteşe'de balık yemeyen kalmasın" sloganıyla hizmete sunulan Bi' Balık Lokantası açıldı. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Bi' Balık Lokanta'mızı açmamızın amacı da sağlıklı, lezzetli ve taze deniz ürünlerini herkesin ulaşabileceği uygun fiyatlarla sunabilmek. Herkes gelsin buradan faydalansın istiyoruz. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde yararlanacak" dedi.

Menteşe Belediyesi, Bi' Balık Lokantası'nın açılışını yaptı. Açılış törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, CHP Muğla İl-ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, açılış konuşmasında, şunları kaydetti:

"Aynı sofrayı paylaşmak, bence başka bir yakınlık, başka bir samimiyet, başka bir muhabbet getiriyor. Bugün burada hep birlikte aynı sofrayı paylaşacağımız yeni bir durak açıyoruz. Belediyecilik deyince akla ilk yol yapmak, çöp toplamak, bina yapmak geliyor. Ama geldiğimiz günden bu yana bizim anlayışımız insanların hayatına biraz daha dokunabilmek. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olabilmek, hayatlarına dokunmak, ihtiyaç duyulduğunda yanında olabilmek. Bir kadının iş yaşamına dahil olabilmesi için fırsatlar yaratmak, bir engelli vatandaşımıza nefes olabilecek mekanlar açabilmek. Yakın zamanda Bi Nefes Otizm Hareket Merkezimizi açtık, Kadın Yaşam Merkezimi açtık. Hayatlara dokunan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"Durumu iyi olmayan vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde yararlanacak"

Bi' Balık Lokanta'mızı açmamızın amacı da sağlıklı, lezzetli ve taze deniz ürünlerini herkesin ulaşabileceği uygun fiyatlarla sunabilmek. Herkes gelsin buradan faydalansın istiyoruz. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde yararlanacak. Aşevimizin yanında Bi' balık da ikinci bir durak oldu. Emeği geçenlere ve bu güzel günü bizimle paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. "

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, "Bugün, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımızın görevlerini nasıl layıkıyla yaptıklarının bir örneğini yaşıyoruz. Ülkemiz siyasi ve ekonomik olarak zor günler geçirse de Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımız halkçı ve sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uyguluyor. Bi' Balık bunun en somut örneği. Başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızın zor zamanlarında bu hizmetleri hayata geçiriyorlar. Çok mutlu ve gururluyuz. Herkesin faydalanacağı bir uğrak noktası olacak Bi' Balık Menteşe'mize Muğla'mıza hayırlı olsun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da "Yurttaşlarımızın her sorununa kulak veren belediye başkanlarımız, bu sorunları çözmeyi bir görev olarak görmektedirler. İşte bugün de kent lokantamız, aşevimiz olmasına rağmen, Gonca Başkanımız sosyal belediyecilik anlayışıyla bir hizmeti daha halkına sunuyor. Ben Gonca Başkanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bi' Balık hayırlı olsun" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise lokantanın sadece Menteşe'ye değil tüm ilçelere örnek olması gerektiğine vurgu yaparak, "Muğla'da bir restoranda balık yemek artık servete mal oluyor. Dört kişilik bir ailenin bir akşam balık yemeye gitmesi artık bir lüks oldu. Bu noktaya nasıl gelindiğini herkes biliyor. Ancak biz bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımıza alternatif sunuyoruz. Dar gelirli arkadaşımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, isteyen herkes buraya gelebilir. Bi' Balık, hepimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve katılımcılara balık ekmek ikramı yapıldı.