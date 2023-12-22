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Menteşe Belediyesi Yılbaşı Kermesi'nde el emeği ürünler sergilenecek - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Yılbaşı Kermesi'nde el emeği ürünler sergilenecek

Menteşe Belediyesi kış dönemi kursiyerleri tarafından hazırlanan örgü, ahşap boyama, seramik, ebru, takı tasarımı, kırkyama, resim ve nakış ürünlerinin sergileneceği Yılbaşı Kermesi, 25 Aralık Pazartesi günü Rüya Park Alışveriş Merkezi'nde açılacak.

Menteşe Belediyesi Yılbaşı Kermesi\'nde el emeği ürünler sergilenecek
22.12.2023 - 10:58,
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Menteşe Belediyesi kursiyeri tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru ürünler, düzenlenecek Yılbaşı Kermesi'nde görücüye çıkıyor.

Menteşe Belediyesi kış dönemi kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerin sergileneceği Yılbaşı Kermesi, 25 Aralık Pazartesi Günü Rüya Park Alışveriş Merkezi'nde halkın beğenisine sunulacak. Vatandaşlar, 18-70 yaş aralığındaki kursiyerler tarafından hazırlanan örgü, ahşap boyama, seramik, ebru, takı tasarımı, kırkyama, resim ve nakış ürünlerinin sergileneceği stantları 30 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaret edebilecekler.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaz döneminde çocuklara, kış döneminde ise yetişkinlere yönelik kurslar açtıklarını belirterek, "Kursiyerlerimiz ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri branşta eğitim alıp sosyalleşiyorlar. Ayrıca kermeste sergiledikleri ürünlerin satışını yaparak ekonomik bir gelir de elde ediyorlar. Tüm halkımızı kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini sergileyecekleri yılbaşı kermesine bekliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi Yılbaşı Kermesi'nde el emeği ürünler sergilenecek - Son Dakika
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