Menteşe'de başka araca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnan Öztürk idaresindeki 34 GTZ 968 plakalı otomobil ile Ziya Çaykara idaresindeki 06 SH 263 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda 34 GTZ 968 plakalı otomobilin yan yatması sonucunda Esra Bağcı isimli yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait AKS, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye AKS ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralılar sıkıştığı yerden kurtarırken, yaralı Esra Bağcı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin hafif yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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