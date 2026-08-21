Menteşe Belediye Başkanı Aras, CHP'den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı - Son Dakika
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Menteşe Belediye Başkanı Aras, CHP'den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı

Menteşe Belediye Başkanı Aras, CHP\'den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı
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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 22 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Rozet töreninde konuşmalar yapıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, beraberindeki Menteşe Belediye Meclisi'nin 22 üyesiyle birlikte CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye katıldı.

YENİ Parti Muğla İl Başkanlığı'nda düzenlenen katılım programına, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla milletvekilleri Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun, YENİ Parti Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, YENİ Parti Menteşe İlçe Başkanı Arzu Doğruel, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan katılım programında yaptığı konuşmada, YENİ Parti'nin mücadelesini büyüteceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kolay süreçler geçirmedik ama o zorluğun içinde o mücadele duygusunu, o birliktelik duygusunu yaşamak da bence en büyük kazanımlarımızdandı. Seçilmişlere, halkın seçtiklerine 19 Mart sürecinden başlayan, yerel yönetimlerimizi hedef alan, belediye başkanlarını hedef alan bir süreç geçirdik. Arkasından o süreç, içinde mücadele ettiğimiz, inandığımız değerler uğruna mücadele ettiğimiz, seçilmişlerin olduğu siyasi partimize yöneldi ve akabinde şu söylendi, 'Nasıl yapacaksınız? Nasıl olacak?' Ancak Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e 'Para yok' dediler, 'Bulunur' dedi. 'Parti yok' dediler, 'Kurulur' dedi ve bu gücü de kimden aldı? Sizlerden aldı, halktan aldı, milletten aldı. Halk sokakta, sahada nereye gittiysek 'Siz bu mücadeleyi verin, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel yürüsün, biz arkasındayız' dedi ve halkın partisini, Yeni Parti'yi sizlerin desteğiyle kurduk. Muğla'da da Türkiye'de de hep birlikte partimizi büyüteceğiz. Çünkü söylediğim gibi bu parti halkın partisi. YENİ Parti umudun partisi, YENİ Parti gelecekteki güzel günlerin partisi. Hep birlikte bu mücadeleyi büyüteceğiz."

"GEÇMİŞE DUYDUĞUNUZ BÜTÜN SAYGIYLA GELECEĞE DAİR BİR KARAR VERMENİZ GEREKİR"

YENİ Parti'ye katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise, yol arkadaşlarıyla birlikte süreci değerlendirdikten sonra CHP'den istifa kararı aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır mensubu olduğum, bana birçok görev veren, birçok görevi layık gören hem örgütte hem belediye içinde hem ilçe belediyesinde hem büyükşehir belediyemizde bana çeşitli görevler veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin aslında içinden geçtiği süreci ben büyük bir dikkatle hiç kimseyi yargılamadan, ötekileştirmeden, hassasiyetle izledim şahsen. ve acele etmedim, açıkça söylemek istiyorum. Çünkü herkesin sesini duymak istedik. Yol arkadaşlarımızla süreci değerlendirdik, istişare ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, hayatta bazen anlar vardır biliyorsunuz, bir yol ayrımına gelirsiniz. Geçmişe duyduğunuz bütün saygıyla geleceğe dair bir karar vermeniz gerekir. Cesaretle bir adım atmanız gerekir. Şu an aslında tam da o adımı attığımız noktada, o eşikteyiz hep birlikte. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tüm bu saydığım aslında ilkeler doğrultusunda, değişimden korkmayan cesaretiyle, demokrasiye sahip çıkışıyla ve umudu büyütmesiyle güçlü bir irade ortaya koydu. Bu doğrultuda biz de, ben Menteşe Belediye Başkanı olarak ve tüm meclis üyelerimizle eksiksiz bir şekilde siyasi mücadelemize YENİ Parti çatısı altında devam etmeye karar verdik."

Konuşmaların ardından Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın parti rozeti, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan tarafından takıldı. Daha sonra Köksal Aras ile birlikte YENİ Parti'ye katılan Menteşe Belediye Meclisi'nin 22 üyesine de parti rozetleri takıldı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediye Başkanı Aras, CHP'den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı - Son Dakika

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