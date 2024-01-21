 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menteşe'de çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Menteşe'de çıkan yangın korkuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen depo yangınında 1 motosiklet zarar gördü. Yangın, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Menteşe\'de çıkan yangın korkuttu
21.01.2024 - 20:18,  Güncelleme: 20:21
Abone Ol

Menteşe'de çıkan yangın korkuttu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen depo yangınında 1 motosiklet zarar gördü.

Yangın, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depodaki yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler söndürülürken yangında depoda bulunan bir motosiklet zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Muğla, Motosiklet, İtfaiye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe'de çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29
Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu

Son Dakika
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:34:19. #1.13#
SON DAKİKA: Menteşe'de çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement