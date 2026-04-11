Menteşe'de Dama Tutkusu Devam Ediyor
Menteşe'de Dama Tutkusu Devam Ediyor

11.04.2026 15:36
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, vatandaşlar dama oynayarak strateji dolu rekabeti yaşıyor.

Dijital çağın hızına rağmen Muğla'nın Menteşe ilçesinde dama tutkusu sürüyor. Konakaltı'nda bir araya gelen vatandaşlar, strateji dolu karşılaşmalarla tahta başında rekabeti yaşatıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Konakaltı semti, gün içinde özellikle dama oynayan vatandaşların buluşma noktası halinde. Semtin kahvesinde orta yaş ve üzeri vatandaşların yoğunlukta olduğu karşılaşmalar, avluda adeta sessiz ve dikkat dolu bir rekabet ortamı oluşturuyor. 'Z kuşağı' tablet ve telefon ekranlarında dijital strateji oyunlarına yönelirken, Konakaltı'nda bir araya gelen vatandaşlar ise geleneksel tahta dama tahtasını tercih ediyor.

Dama oyuncuları, oyunu yalnızca bir vakit geçirme aracı olarak değil, ciddi bir strateji ve sabır oyunu olarak görüyor. Dama ustası, her hamlenin sonucu değiştirdiğini ifade ederek, damayı "az askerle savaş taktiği" olarak tanımladı. Oyunlar sırasında oluşan yoğun dikkat ve sessizlik dikkat çekerken, çevredeki vatandaşlar karşılaşmaları ilgiyle izliyor. Kıraathanede dama oyununu izleyen vatandaşlar, zaman zaman hamlelere dair yorumlarda bulunarak oyuna dahil oluyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

