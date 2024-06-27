Menteşe'de park halindeki araçta çıkan yangın büyük hasara neden oldu - Son Dakika
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Yerel

Menteşe'de park halindeki araçta çıkan yangın büyük hasara neden oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük hasara yol açtı. Yangının elektrik akmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

27.06.2024 16:48
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Menteşe'de araç yangını

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük hasar gördü.

Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi Şinasi Bahçe Sokak üzerinde park halindeki Mustafa Çetin'e ait 48 ACC 815 plakalı araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların itfaiyeye bilgi vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçta büyük hasar meydana geldi. Araçta soğutma çalışması yapılırken, yangının elektrik akmasından çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe'de park halindeki araçta çıkan yangın büyük hasara neden oldu - Son Dakika

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