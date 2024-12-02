Menteşe'de Su Kesintilerine Kalıcı Çözüm: Revizyon Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Menteşe'de Su Kesintilerine Kalıcı Çözüm: Revizyon Çalışmaları Başlatıldı

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Muğla Menteşe Merkez Mahalleleri için su kesintilerini önlemek amacıyla yapılan revizyon çalışmalarıyla içme suyu akışı artırılarak yaz aylarındaki sıkıntıların çözülmesi hedefleniyor. MUSKİ ekipleri, su iletim hatlarını büyüterek bölgede kalıcı su çözümleri sağlıyor.

02.12.2024 18:31  Güncelleme: 18:36
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Menteşe'de su kesintilerine kalıcı çözüm

MUĞLA - MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Menteşe Merkez Mahallelerini besleyen Merdivenli Terfi istasyonunda revizyon çalışmaları yapıyor. Çalışmalar sonucu pompalar daha verimli hale getirilerek terfi hatları büyütülüyor ve Menteşe merkeze daha fazla su aktarılarak yaz aylarındaki kesintilerin önüne geçiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri uzun yıllardır devam eden su sıkıntılarını tek tek gidermeye devam ediyor. Ekipler son olarak Menteşe Merkez Mahallelerinde yaz aylarında yaşanan su kesintilerine önlemek için başlattığı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ilk olarak Akçaova içme suyu deposunun su iletim kapasitesini arttıran ekipler Menteşe merkeze ilave su sağladı ve buradaki su kesintilerinin önüne geçti. Ekipler ayrıca Kötekli ve Yeniköy Mahallelerine de buradan ilave su sağlayarak bölgedeki içme suyu hatlarını yeniledi ve yine Menteşe Merkez Mahallelerde olduğu gibi su sorununu ortadan kaldırdı.

MUSKİ ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Muğla Menteşe İlçe merkezini besleyen Akaçova içme suyu deposunun iletim kapasitesi arttırılmış, sistemin mevcut su iletimine ek olarak günlük 15 bin kişiye yetebilecek miktarda daha suyu aktarabilecek seviyeye gelmesi sağlanmıştı. Buradaki ilave suyun bir kısmı özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan Kötekli ve Yeniköy Mahallelerine aktarıldı. Böylelikle bu iki mahalleyi besleyen içme suyu depoları %100 doluluk oranına ulaştı ve en üst kotlara dahi sorunsuz olarak su verilmeye başlandı. Bunun yanı sıra ekipler bölgede yeni bir kaynağı sisteme dahil ederek bölgeye ilave su sağladı.

Akçaovada'ki ilave su çalışmasının ardından Menteşe Merkez Mahallelerinin kesinti sorunun kalıcı olarak çözülmesi için Merdivenli Terfi istasyonunda da çalışma başlatıldı. Menteşe'ye içme suyu sağlayan Merdivenli Terfi İstasyonunda başlatılan çalışmalar ile buradaki pompalar daha verimli hale getirilerek kesintisiz su aktarılması amaçlanıyor. Ayrıca sistemin daha fazla suyu aktarabilecek düzeye gelmesi için bölgedeki hatlar büyütülürken İlçenin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek noktaya getiriliyor.

Menteşe\'de Su Kesintilerine Kalıcı Çözüm: Revizyon Çalışmaları Başlatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe'de Su Kesintilerine Kalıcı Çözüm: Revizyon Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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