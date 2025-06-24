Menteşe yangını büyümeden söndürüldü
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.
Saat 17.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda başlayan yangına kara ekiplerinin zamanında müdahalesi sonrası yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Ekipler yanan sahada soğutma çalışması yapıyor.
Son Dakika › Yerel › Menteşe'deki Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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