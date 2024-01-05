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Menteşe Mutfak Atölyesi'nde bin 640 kursiyer sertifika aldı - Son Dakika
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Menteşe Mutfak Atölyesi'nde bin 640 kursiyer sertifika aldı

Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği iş birliğiyle açılan Menteşe Mutfak Atölyesi'nde pastacılık, geleneksel Türk mutfağı ve aşçılık eğitimlerini tamamlayan bin 640 kursiyer sertifika aldı. Kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan sertifikalar sayesinde otel, pastane ve resmi kurumlarda iş bulma imkanına sahip olurken, aynı zamanda Avrupa'dan gelen 205 gastronomi bölümü öğrencisine de geleneksel Muğla Mutfağı eğitimi verildi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'nin bir gastronomi kenti olması için yapılan çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Menteşe Mutfak Atölyesi\'nde bin 640 kursiyer sertifika aldı
05.01.2024 - 10:20,
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Menteşe Belediyesi tarafından kentin mutfak kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği iş birliğinde açılan Menteşe Mutfak Atölyesi'nde bin 640 kursiyer sertifika aldı.

Pastacılık, geleneksel Türk mutfağı ve aşçılık eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan sertifikalar ile otel, pastane ve resmi kurumlarda iş bulma imkanına kavuşurken, Erasmus kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 205 gastronomi bölümü öğrencisine geleneksel Muğla Mutfağı eğitimi verildi.

Menteşe'nin bir gastronomi kenti olması için atılan adımlardan birisi olan Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi'nde yürütülen çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şunları söyledi:

"Yemek ve mutfak kültüründe Ege ve Akdeniz mutfağında önemli bir yerimiz var. Menteşe'nin bir gastronomi kenti olması için sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversite ile işbirliği halindeyiz. Mutfak kültürümüzü kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarmak, kentin gastronomi potansiyelini kültür turizmine entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla tarihi Saburhane Meydanında Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği iş birliği ile Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi'ni hayata geçirdik. Bu tarihi mekanda yapılan etkinlikler, kurslar ve atölye çalışmaları düzenledik. Özellikle Saburhaneli kadınlara yönelik kurslarımıza toplam 315 kadın kursiyer katıldı. Kurs sonrasında kendilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan sertifikalar verildi. Bu sertifikalarla kadınlarımız otel, pastane ve resmi kurumlarda iş bulma imkanına kavuştu. Bunun yanında 'Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği' iş birliğinde ESC-Avrupa Dayanışma Programı ile Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 205 gastronomi bölümü öğrencisine Muğla mutfağı konusunda uygulamalı eğitimler verildi. Tüm bunların yanında ilköğretim öğrencilerine yönelik her hafta farklı eğitim kurumlarından olmak üzere 25'şer kişilik gruplar halinde toplamda 1.120 öğrenciye fast food ürünlerine karşı geleneksel Muğla yemekleri eğitimleri gerçekleştirdik. Sağlıklı mutfak eğitimlerinde öğrencilere fast food yerine Muğla yemekleri, gazlı içecekler yerine şerbet, meyve suyu, ayran üretimi ve tüketiminin önemi anlatıldı."

Başkan Gümüş, Menteşe'de kültür turizminin canlandırılması, gastronomi potansiyelinin turizme entegre edilmesi amacıyla çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA
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