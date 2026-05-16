Menteşe Gençlerinden Çanakkale'de Tarihi Ziyaret - Son Dakika
Menteşe Gençlerinden Çanakkale'de Tarihi Ziyaret

16.05.2026 13:15
Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında tarihi yarımadayı ziyaret ederek şehitlerin aziz hatıralarını yerinde yad etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinden yola çıkan gençlik merkezi gönüllüleri, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı toprakları yerinde görme fırsatı buldu. "Bir Destandır Çanakkale" adı altında düzenlenen program çerçevesinde gençler; tarihi alanları, şehitlikleri ve anıtları rehberler eşliğinde gezdi. Ziyaretin ardından duygularını paylaşan gençlik merkezi gönüllüleri, Çanakkale ruhunu derinden hissettiklerini belirterek "Tarihimizin dönüm noktalarına tanıklık eden Çanakkale'nin eşsiz tarihi alanlarını ziyaret ettik. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yerinde hissederek, birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin ne denli büyük bir fedakarlıkla kazanıldığını bir kez daha gördük. Geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe daha güçlü adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

