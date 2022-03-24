Merakla beklenen 3600 ek gösterge görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika
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Merakla beklenen 3600 ek gösterge görüşmeleri devam ediyor

24.03.2022 00:57
Merakla beklenen 3600 ek gösterge görüşmeleri devam ediyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şırnak'ta bir otelde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şırnak'ta bir otelde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yalçın, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi için katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kentte teşkilat çalışmaları ve ziyaretler için bulunduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlik olarak ilk görev yeri olan Şırnak'ı önemli ve özel bulduğunu söyledi. 3600 ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, "3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Samimiyetle ter akıtmaya konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Sözleşmeli, süreli sözleşmeli, kadrolu gibi farklı istihdam türlerinin kamudaki çalışma barışını zorladığını ve bozduğunu aktaran Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla insanların da iç huzuru bozuluyor. Bu açıdan sözleşmeli konusunu Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) ve toplu sözleşmede de ana gündemler haline getirdik. En son nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizi bir yıl içerisinde 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık. Masanın tarafı olarak çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geleceğiz. Kadro talebini sağlamak için bütün gayreti göstereceğiz."

"3600 ek gösterge için 3'ncü toplantı 10 Mayıs'ta"

Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da tartıştıklarını kaydeden Yalçın, "2. toplantıyı bitirdik ve 3. toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar da 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte Memur-Sen'in mutfağıyla toplu sözleşme mevzuat mutfağıyla hizmet kollarımıza ilişki teknik ekiplerimiz çalışma genel müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak emekli olan da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bu oranda yine bin liraya varan farklar meydana gelecek. Buda bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Düzenlenen kahvaltı programına, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ulaştırma Memur Sen genel Başkanı Kenan Çalışkan, kentte görev yapan gazeteciler, Memur sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ile Memur Sen Sendikaları iş kolu başkanları katıldı. - ŞIRNAK

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız ŞIRNAK'TA ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER SORYAZ BİTKİSİNİ 14 ÇEŞİT YEMEKTE KULLANDI ŞIRNAK'TA ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER SORYAZ BİTKİSİNİ 14 ÇEŞİT YEMEKTE KULLANDI

Ali Yalçın, Memur Sen, Emekli, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merakla beklenen 3600 ek gösterge görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika


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