Meral Mıdıkoğlu'nun Azmi: İğne Oyası ile Ailesinin Geçimini Sağlıyor

Bir kadının azmi: İğne ve iplikle ailesinin geçimini sağlıyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Meral Mıdıkoğlu, beyin kanaması geçiren eşi ve üniversite okuyan çocuğunun geçimini, yaptığı iğne oyası ürünlerini Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz bir şekilde kadınların hizmetine sunduğu 'El Emeği Çarşısı'nda satarak sağlıyor.

Uzun yıllar Kocaeli Gebze'de yaşayan Meral ve Yılmaz Mıdıkoğlu çifti 2 yıl önce memleketleri Ünye'ye dönme kararı aldı. Ünye'ye yerleşmelerinin üzerinden bir ay sonra Yılmaz Mıdıkoğlu beyin kanaması geçirdi. Bu hastalık süreci sonrası önemli bir sağlık sorunu yaşayan Mıdıkoğlu bakıma muhtaç hale geldi.

Hem eşine bakıyor, hem de el emeği ürünler üretiyor

Eşinin yaşadığı sağlık problemleri sonrası ev ekonomisine katkı da bulunmak ve üniversite okuyan kızının eğitim masraflarını karşılamak isteyen Meral Mıdıkoğlu, en iyi yaptığı işlerden bir tanesi olan iğne oyası ürünleri yapmaya başladı. Başlarda satış yapmakta zorlanan Mıdıkoğlu, daha sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye ilçesinde kadınlara yönelik ücretsiz hizmet veren El Emeği Çarşısı'na başvurdu. Yaptığı el emeği ürünleri burada satmaya başlayan Mıdıkoğlu daha fazla müşteriye ulaştı. Siparişleri yetiştirmekte zorlanan Mıdıkoğlu, günün belli bölümlerinde eşine bakmak zorunda olduğu için evinde, geri kalan kısmında ise çarşıda ürünlerini yaparak satışlarını katladı.

"Çok fazla müşterimiz oldu, satışlarımız arttı"

Eşinin yaşadığı sağlık problemleri sonrası çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Meral Mıdıkoğlu, el emeği ürünleri ürettiğini söyledi. Yaptığı ürünleri satmak için Büyükşehir Belediyesi El Emeği Çarşısı'nın kendisine büyük kolaylık sağladığını aktaran Mıdıkoğlu, "23 yıl Gebze'de yaşadıktan sonra memleketimiz Ünye'ye yerleşme kararı aldık. Geldikten bir ay soran eşim çok önemi bir sağlık problemi yaşadı. Çok zorlu süreçler yaşadık. Bu süreçten sonra aile ekonomimize katkıda bulunmak için çalışmam gerekiyordu. Ben de bunun üzerine en sevdiğim en iyi bildiğim iş olan iğne oyası ürünleri yapmaya başladım. Bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi El Emeği Çarşısı'na başvurdum ve burada satışlar yapmaya başladı. Çok fazla müşterimiz oldu. Satışlarımız arttı, telefonlarla siparişler almaya başladık. Hem eşimin ihtiyaçlarını gideriyor hem de burada ücretsiz bir şekilde ürünlerimizi satabiliyoruz. Burası aynı zamanda bir aile ortamı sıcaklığında. Benim gibi birçok kadın arkadaşımda burada satış yapıyor. Bize bu imkanı sunan ve bize destek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.