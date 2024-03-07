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Meralar sezona hazırlanıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu:

"Mera ıslahları ile üretiminin yem maliyeti azalacak"

ADANA - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentin farklı ilçe ve mahallerinde yer alan meralarda otlatma sezonu öncesinde gübreleme, tohumlama yaparak meraları yeni sezona hazırlıyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Ceyhan ilçesi Camuzağılı Mahallesindeki mera ıslah ve amenajman çalışmalarına katıldı. Nisan ayında başlayacak serbest otlatma sezonu öncesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından gübreleme çalışması yapıldığını belirten İl Müdürü Kökçüoğlu, "Hayvan yetiştiricilerinin en büyük girdisi yem. Meralar ücretsiz yem sağlama görevi üstleniyor. Bu açıdan Türkiye ve ilimiz için önemli. İlimizde 46 bin 500 hektar mera varlığının geçen yıl önemli bir bölümünde Islah çalışması yaptık. Bu yıl da gübreleme, tohumlama, otlatma planı gibi ıslah çalışmasını devam ettiriyoruz" dedi.

Bu tür ıslah çalışmaları ile meralardan daha verimli bir şekilde hayvancılık sektörünün faydalanacağını ifade eden Kökçüoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan hayvancılık yol haritası çerçevesinde Adana'nın farklı ilçe ve mahallelerindeki meraların ıslah çalışmasına 2024 yılı içinde devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Adana genelinde 46 bin 500 hektar çayır mera alanı bulunurken geçen yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından farklı ilçelerdeki meralarda gübreleme, tohumlama, otlatma planı hazırlama, gölgelik ve hayvan içme suyu sıvatları kurulması gibi ıslah çalışması yapıldı. Gübreleme çalışması yapılan Camuzağılı Mahallesi merası Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde 2025 yılı sonuna kadar ıslah edilmeye devam edecek. Mera, hem gübreleme, hem yonca tohumu ile üstten tohumlama yapılması hem de otlatma planının düzenlenmesi ile hayvancılık için daha etkin kullanılır hale gelecek. Öte yandan meraların ekosistemdeki rolünün yanında hayvancılık ekonomisine pozitif katkıları bulunuyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacının ekonomik açıdan birincil kaynağı olan meralar aynı zamanda erozyonu önlemede de görev üstleniyor."