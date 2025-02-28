Meram Belediyesi'nden Ramazan Temizliği - Son Dakika
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Meram Belediyesi'nden Ramazan Temizliği

Meram Belediyesi\'nden Ramazan Temizliği

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla camilerin bahçelerinde detaylı bir temizlik çalışması yapıyor. Cami, türbe ve mescitlerin avluları ile çevreleri, hijyen ve düzen için titizlikle temizleniyor.

28.02.2025 12:12  Güncelleme: 12:14
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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Ramazan ayı dolasıyla ilçe genelindeki camilerin bahçelerinde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Meram Belediyesi, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki camilerin bahçelerinde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde cami, türbe ve mescitlerin bahçeleri yıkanıyor, avlularının ve çevrelerinin temizliği titizlikle yapılıyor. Belediye ekipleri, cami bahçelerinde bir taraftan genel temizlik yaparken diğer taraftan da çevre düzenlemeleri kapsamında çöp toplama, süpürme ve yıkama işlemleri gerçekleştiriyor. Ayrıca, oturma alanları, şadırvanlar ve abdesthaneler de detaylı bir şekilde dezenfekte ediliyor.

"Tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Razaman ayı diliyorum"

Rahat ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirilmesi için ilçe genelinde tüm tedbirleri aldıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çerçevede Ramazan coşkusunun iyiden iyiye hissedildiği bu günlerde Meram'da ibadethanelerin temizliği konusunda da hassasiyetle çalıştıklarını kaydetti. Hemşehrilerinin Ramazan ayında daha temiz ve düzenli bir ortamda ibadet edebilmeleri için ilçedeki camilerde bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Başkan Kavuş, "Vatandaşlarımızın, mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun olarak temiz ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerinin önünü açmak amacıyla camilerimizin çevresinde, avlularında ve bahçelerinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerime, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir Ramazan diliyor, bu çalışmalarımızın Ramazan ayı boyunca aynı hassasiyetle devam edeceğini de ifade etmek istiyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meram Belediyesi'nden Ramazan Temizliği - Son Dakika

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