Meram Fen Lisesi'ne Teknoloji Laboratuvarı - Son Dakika
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Meram Fen Lisesi'ne Teknoloji Laboratuvarı

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Meram Fen Lisesi'nde açılan teknoloji laboratuvarı, öğrencilerin geleceğe donanımlı hazırlanmasını sağlayacak.

20.04.2025 12:06
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Eğitime sanayici dokunuşu: Meram Fen Lisesi'ne Teknoloji Laboratuvarı

KONYA - Konya Sanayi Odası tarafından Meram Fen Lisesi'ne kazandırılan teknoloji laboratuvarının açılışı yapıldı. Açılışa katılan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, eğitime verdikleri önemin altını çizerek, "Sanayi ile eğitim dünyası arasındaki köprüyü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu teknoloji sınıfı, öğrencilerimizin daha yetkin hale gelmelerine ve kendilerini geleceğe hazırlamalarına destek olacak" dedi.

Konya Sanayi Odası eğitime destek vermeye devam ediyor. Mesleki eğitime yönelik sektörel çalışmalar, meslek lisesi öğrencilerine ve ortaokul son sınıflardaki rehber öğretmenlere yönelik fabrika gezileri, mesleki eğitim istihdam fuarı gibi önemli çalışmalar yürüten Konya Sanayi Odası, şimdi de Meram Fen Lisesi'ne teknoloji laboratuvarı kazandırdı.

"Öğrencilerin vizyonunu geliştirecek"

Açılışta konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, eğitimin ve gençlere yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. İnsana yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğunu söyleyen Başkan Büyükeğen, yapılan teknoloji laboratuvarının öğrencilerin vizyonunu geliştireceğini ve onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlayacağını ifade etti. Büyükeğen, eğitim-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Meram Fen Lisemize çok güzel bir laboratuvar kazandırdık. Elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Gençlerimiz bu laboratuvarda Ar-Ge inovasyon odaklı projeler geliştirip, geliştirdikleri projelerin sunumlarını yapabilecekler. Gençlerimize, okulumuza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Gençler kendini iyi yetiştirirse, geleceğe daha güçlü ilerleriz"

Daha sonra konuşan Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da, Konya Sanayi Odası'nın örnek bir davranış sergileyerek, gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesine destek olduğunu ifade etti. Kaymakam Yılmaz, "Öğrencilerimiz buradan ziyadesiyle yararlanacaktır. Meram Fen Lisesi çok seçkin bir okul. İnsan buralardaki başarılar ile gurur duyuyor. Bu gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimiz iyi yetişirse, geleceğe güçlü ve emin adımlarla ilerleriz. O yüzden yapılan bu destek çok anlamlı. Bu aynı zamanda Konya Sanayi Odası'nın sosyal sorumluluk projesidir. Kendilerini ülkemizin, gençlerimizin geleceği açısından sorumlu hissettiklerinin de bir göstergesidir. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de, Konya Sanayi Odası ve okul yönetimine teşekkür etti. Yiğit, "Meram Fen Lisesi bizim göz bebeğimiz bir okulumuz. Bu sene okulumuzu yeni yaptık. Yeni binasına taşındı. Okulun iç mekanlarının düzenlenmesi de önemli. Açılışı yapılan laboratuvar, günümüz teknolojileriyle donatılmış, öğrencilerimize layık çok güzel bir laboratuvar. Sanayi Odası Başkanımız ve yönetim kurulumuzla, okul yöneticilerimize bu iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meram Fen Lisesi Müdürü Ahmet İyibildiren ise, laboratuvarın tasarım ve sunum bölümü olmak üzere iki bölümden oluştuğunu söyleyerek, öğrencilerin projelerini buralarda geliştireceklerini aktardı. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak, laboratuvarda incelemelerde bulunuldu.

Laboratuvarın açılışına, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve yönetim kurulu üyeleri ile Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Meram Fen Lisesi Müdürü Ahmet İyibildiren, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meram Fen Lisesi'ne Teknoloji Laboratuvarı - Son Dakika

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