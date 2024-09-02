Yayla Festivali, Mereto Dağı'nda Renkli Etkinliklerle Yapıldı

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Mereto Dağı eteklerindeki Yayla Festivali yoğun ilgi gördü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve 2 gün boyunca renkli etkinliklere sahne olan Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali yoğun ilgi gördü.

Festivalin ilk ayağı 3 bin rakımlı Mereto Dağında düzenlenen etkinlik, toplu çekilen halay, zirve tırmanışı, dağ bisikleti sürüşü, gece kampı, ve yıldız gözlemleme gibi etkinliklerle tamamlandı. Festivalin ikinci günü 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan festivalde mehter takımı gösterileri katılım sağlayan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

"İnsanların aklına terör dendiği zaman Güneydoğu Anadolu gelmeyecek"

Gün içerisinde düzenlenen en iyi bal yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyse devam eden festival programında konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, yapılan bu etkinlikleri Batman'daki mevcut huzura borçlu olduklarını kaydetti. Vali Canalp, "Bu festivallerde köylerimizde üretmiş olduğumuz ürünlerin bire bir tanıtımını yapıyoruz. Geçmişte insanların aklına terör dediğiniz zaman Güneydoğu Anadolu geliyordu ama artık insanların aklına terör dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelmeyecek. İstihdam dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelecek. Artık yatırım dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelecek. Artık dağların coşkusunu, heyecanını yaşamak dediğinizde, turizm dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu festivallerin her biri, bir ilçemizde bambaşka bir havanın ortaya çıkmasına da vesile olacak. Eğer Batman'da terör yoksa Sason'da terör yoksa ortaya çıkan sonuç Türkiye'nin de dünyanın da en kaliteli ürünleri oluyor. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum, bizim ihtiyacımız olan şey şiddet değil, terör değil. Bizim sadece yatırıma, istihdama, refaha ve geleceği yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. İnşallah sizlerle beraber bunu da başaracağız. Sason bunu başaracak, Batman bunu başaracak" dedi.

2 gün boyunca renkli sahnelerin oluştuğu festival, alanda düzenlenen konser ile sona erdi.