Merhametli Çoban: Eşeğini Yağmurdan Korudu
Merhametli Çoban: Eşeğini Yağmurdan Korudu

Merhametli Çoban: Eşeğini Yağmurdan Korudu
25.05.2026 10:59
25.05.2026 10:59
Yozgat'ta 13 yaşındaki Alperen, eşeğini yağmurluktan koruyarak takdir topladı.

Yozgat'ta eşeğinin ıslanmaması için yağmurluğunu eşeğine giydiren 13 yaşındaki çoban davranışıyla yürekleri ısıttı.

Sorgun ilçesi Araplı kasabasında yaşayan 13 yaşındaki Alperen Atıl, hayvanlarını otlatmaya çıktığı sırada yağmura yakalandı. Kendi üzerindeki yağmurluğunu hasta olmasın diye eşeğine giydiren Alperen, eşeğinin ısınması için ateş de yaktı. Eşeğinin hasta olmaması için elinden geleni yapan Alperen merhametli davranışıyla takdir topladı.

"Ben kendimi kurularım ama o kurulayamaz"

Eşeğine gözü gibi bakan Alperen, "Hayvanlarımı otlatmaya çıktım. Yağmur bastırdığı için eşeğimin üstüne yağmurluğumu örttüm. Kendime şemsiyeyi aldım. Çünkü eşeğim çabuk hastalanıyor. Hayvan hasta olmasın diye kendimi ne kadar düşünüyorsam onu da o kadar düşünmek zorundayım. Çünkü ben bir çobanım. Yağmur 2 buçuk saattir yağıyor. Yağmur dinmediği için biz de hayvanları çevirip eve gideceğiz. Elimden gelen imkanlarımla üstümdeki yağmurluğu çıkarttım, hayvanın üstünü örttüm. Çünkü ben eve gidince üstümü değiştiririm, kendimi kurularım ama o dilsiz hayvan olduğu için kendini kurulayamaz. O yüzden yağmurluğumu örttüm" dedi.

"Alperen'in davranışını takdir ettim"

Kalpleri ısıtan bu örnek davranışı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kasaba sakinlerinden Mustafa Kılıç, "Gezintiye çıkmıştım. Yoğun yağan yağmurlar vardı. Bugün de yağmur iyice bastırdı. Yağmuru ve bölgeyi çekiyordum. O sırada Alperen'e denk geldim. Eşeğin üzerine yağmurluğu örtmüştü. Bunu takdir ettim. Kameramın kadrajına takıldığı için bu görüntüleri es geçmek istemedim. Herkesin görmesini istedim. Alperen burada hayvan otlatıyor. Bu görüntüleri paylaşalım dedik" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

