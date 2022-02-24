Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Nazilli'de anıldı - Son Dakika

Vefatının 11. yılında Necmettin Erbakan için Belediye Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Kur'an tilaveti ile başlayan programda 5 bin kişilik pilav, tavuk ve ayran ikram edildi.

Milli Görüş Hareketi'nin liderleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 11. yılında Nazilli Belediye Meydanı'nda anıldı. 54'üncü hükümete Başbakanlık yapan Merhum Başbakan Necmettin Erbakan için, Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla 5 bin kişilik tavuk-pilav hayrı yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tavuklu pilav hayrına Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınaz ev sahipliği yaptı. Saadet Partisi Nazilli İlçe Teşkilatının tam kadro olarak yer aldığı belediye meydanındaki programa, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe dışında olması nedeniyle programa katılamayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ömrünü millete hizmet ve Türk dünyasının birlik ve beraberliğine adayan, mücadelesiyle başta gençler olmak üzere herkese örnek olmuş değerli büyüğümüz, devlet adamı, 54. Cumhuriyet Hükümetimizin Başbakanı Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 11. yılında saygıyla anıyoruz. Rahmet ile yad ettiğimiz Hocamızın ruhları şad mekanları cennet olsun" ifadeleri ile mesaj gönderdi. - AYDIN