Merih Demiral'ın heykelinin dikileceği haberleri yalanlandı - Son Dakika
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Merih Demiral'ın heykelinin dikileceği haberleri yalanlandı

Merih Demiral\'ın heykelinin dikileceği haberleri yalanlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikileceği yönündeki haberleri yalanladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, meclis kararı alınmadığı ve bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

13.08.2024 13:55  Güncelleme: 14:04
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden 'bozkurt işareti' yapan milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikileceği yöndeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alınmamıştır" ifadelerine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, 'bozkurt işareti' yapan milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesi yönünde karar alındığı ve bu karara istinaden yapılan haberlere ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklamada bulunuldu.

Belediye tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "12 Ağustos 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde MHP'li Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in, 'bozkurt işareti' yapan futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesine yönelik önergesi usul gereği, ilgili komisyona gönderilmiştir. İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alınmamıştır ve bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merih Demiral'ın heykelinin dikileceği haberleri yalanlandı - Son Dakika

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