Başkan Doğan; "Bir şehri gerçekten yaşanır kılan, kadınların gücü, mutluluğu ve enerjisidir"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların yerel ve uluslararası alanda yürüttüğü mücadelelerin bir ürünü olduğunu belirten Başkan Doğan, "Sevgili kadınlar, Merkezefendi'mizin her sokağında, her mahallesinde sizin emeğiniz ve iziniz var. Biz şuna inanıyoruz, bir ilçeyi, bir şehri gerçekten yaşanır kılan, kadınların gücü, mutluluğu ve enerjisidir. Siz varsanız bu ilçe, bu şehir, bu toplum güçlüdür. Merkezefendi Belediyesi olarak tüm çabamız, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasını, mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak. Sizi destekleyen, sesinizi duyuran ve her adımda yanınızda olan bir anlayışla var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyorum ki bizler, dayanışma içinde olduğumuz sürece her zorluğu aşar, her hayali gerçeğe dönüştürürüz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ile kadınlara birçok hak tanımış ve bu sayede kadınlarımız ülkemizin ilerlemesine önemli katkılarda bulunmuştur. Kadınların karşılaştığı şiddet, cinayet ve taciz gibi olumsuzlukların son bulduğu, kadınların başarılarıyla anılan bir dünya diliyorum. Emeğiyle, mücadelesiyle ve varlığıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız" dedi. - DENİZLİ