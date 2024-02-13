Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 5 yıl daha görev için yola çıktı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Beş yıl boyunca Merkezefendimize çok güzel hizmet ettik. Bu sevgimizin, samimiyetimizin, birliğimizin bir 5 yıl daha sürmesi için yola çıktım. İnşallah Merkezefendili hemşehrilerimin desteğiyle daha güzel bir Merkezefendi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Başkan Doğan, DRT TV'de dün katıldığı bir canlı yayında 5 yıllık görev süresince ilçede hayata geçirdikleri projelerini aktardı. Doğan, çözüm odaklı ilerlediklerini ve hemşehrilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.
Başkan Doğan, programda 2019 yılında vadettiği projeleri gerçekleştirmenin yanı sıra yeni projelerini de hayata geçirmeye başardıklarını belirtti. Halk Ekmek ve Halk Süt gibi hizmetlerle ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara destek sağladıklarını aktaran Doğan, çocukların doğru gıdaya ulaşmasını sağlamak, üreten kadınlara ve çiftçilere destek vermek gibi önemli alanlarda çalışmalar yaptıklarını vurguladı.
Doğan, kreşlerin önemine de değinerek, "Gözbebeği projemiz kreşlerimiz" dedi. Doğan ayrıca kreşler aracılığıyla çocukların doğru eğitim almasını sağlamanın yanı sıra kadınları iş hayatına daha kolay entegre olmalarını sağlayarak istihdamını artırdıklarını ve aile bütçelerine destek olduklarını belirtti, yeni dönemde de kreş projelerinin devam edeceğini ve talebin yoğun olduğunu dile getirdi.
Doğan, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerle ilgili heyecanlarının çok yüksek olduğunu paylaştı. Bu dönemde, dev ve mega projelerden ziyade daha sağlam temellere dayalı, ayakları yere basan, üretimi artıran ve hayatı kolaylaştıran, sorunları çözmeye yönelik projelere odaklanacaklarını belirtti.
Düzensiz göçmenlerin hem Denizli hem de Türkiye için gelecekte büyük bir risk oluşturacağını sözlerine ekleyen Doğan, suç oranlarının arttığını ve bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.
Doğan, kapanışta şu mesajı verdi:
"Beş yıl boyunca Merkezefendimize çok güzel hizmet ettik. Bu sevgimizin, samimiyetimizin, birliğimizin bir 5 yıl daha sürmesi için yola çıktım. İnşallah Merkezefendili hemşehrilerimin desteğiyle daha güzel bir Merkezefendi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
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Son Dakika › Yerel › Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 5 yıl daha görev için yola çıktı - Son Dakika
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