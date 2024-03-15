Merkezefendi Belediyesi Gültepe Mahallesi\'nde Toplu İftar Programı Düzenledi

Yerel

Merkezefendi Belediyesi, Gültepe Mahallesi'nde toplu iftar programını binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları aralıksız devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını Gültepe Mahallesi Kapalı Pazaryerine kurdu. Gerçekleştirilen iftar programına binlerce Merkezefendili katılarak oruçlarını hep beraber açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi.

Gültepe Mahallesi'ndeki iftar programının ardından Merkezefendi Belediyesi, 15 Mart Cuma (bugün) günü Muratdede Mahallesi Muratdede Pazar Yeri'nde toplu iftar programını gerçekleştirecek. Ramazan ayının maneviyatının yaşanacağı programda tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sunulacak.

"gültepe mahallemizde birçok projelere imza atacağız"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan ayının o maneviyatını, huzurunu, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını yaşattığımız mahallelerimizde üçüncü iftar yemeğimizi, gönül sofralarımızı Gültepe Mahallemizde kurduk. Gönül sofralarındaki birliği ve beraberliği bugün bize yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Gültepe Mahallemizde birçok projelere imza atacağız. İlçemiz bu dönemde sosyal belediyecilik anlayışımız ile Türkiye'ye örnek bir belediye oldu. Hiçbir zaman hiçbir hemşehrim kendini yalnız hissetmesin, Merkezefendi Belediyesi ve Merkezefendi Belediye Başkanı olarak sonuna kadar yanınızda olacağıma söz veriyorum" dedi. - DENİZLİ