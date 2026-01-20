Merkezefendi\'de karne sevinci şenlikle kutlanacak

Merkezefendi Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için dopdolu bir Karne Şenliği hazırladı. Karne Şenliği, 24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanatsal etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek şenlikte, çocuklar hem eğlenecek hem de tatilin keyfini doyasıya yaşayacak. İki gün sürecek Karne Şenliği kapsamında kukla gösterileri ve çocuk tiyatrolarının yanı sıra yüz boyama etkinlikleri ve birbirinden eğlenceli aktiviteler miniklerle buluşacak. Çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikler, tatil sevincini şenliğe dönüştürecek.

Çocuklar iki gün boyunca dolu dolu eğlenecek

24 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te 'Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde' kukla tiyatrosu sahnelenecek. Saat 12.00 – 17.30 arasında fuaye alanında tahta bacak, yüz boyama ve sosis balon gösterileri gerçekleştirilecek. Saat 17.30'da ise 'Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde' kuk la tiyatrosu ile çocukları eğlence dolu anlar yaşatacak.

25 Ocak Pazar günü saat 14.00'te 'Piyonlar' isimli tiyatro oyunu, Saat 12.00 – 17.30 arasında fuaye alanında tahta bacak, yüz boyama ve sosis balon gösterileri gerçekleştirilecek. Tekrar saat 17.30'da 'Piyonlar' isimli çocuk tiyatrosu ile çocuklara eğlence dolu vakit geçirtecek. Vatandaşlar, online rezervasyon ile tiyatro oyunlarına www.merkezefendi.bel.tr adresinden rezervasyon yapabilecek. - DENİZLİ