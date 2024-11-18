Merkezefendi Belediyesi'nin Mama Makineleri Büyük İlgi Topladı

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Merkezefendi Belediyesinin ürettiği mama makineleri büyük ilgi gördü

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi tarafından 'Tüm Canlar Bize Emanet Mama Makineleri Tanıtım Fuarı' gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir noktasından belediye başkanları ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı fuarda konuşan Başkan Doğan, "Merkezefendimizde sosyal belediyeciliği ön plana çıkardık. Hem ürettik hem doğa dostu bir belediye olduk" dedi.

Çevre dostu ve sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede birçok hizmeti hayata geçiren Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla ürettiği mama makineleri gerçekleştirilen 'Tüm Canlar Bize Emanet Mama Makineleri Tanıtım Fuarı'nda tanıtıldı. Belediye bütçelerine katkı sağlayan ve tasarruf odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çeken mama makineleri konusunda, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Belediye Başkanları ve ilgili birim müdürlerine sunum yapıldı. 7 büyükşehir belediyesi, 2 il belediyesi ve 41 ilçe belediyesinden katılımcıya en ince ayrıntısına kadar yapılan sunumda, mama makinelerini Merkezefendi Belediyesi'nden temin eden belediyelere de yer verildi.

Tanıtım fuarının ikinci gününde ise sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme hedefiyle hayata geçirilen Merkezefendi Belediyesi Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi'nden başlayarak, üretim odaklı ve sosyal projeler yerinde incelendi. Heyet, iki günlük program sonunda mama makinelerinin belediyeler ve kurumlar için önemli olduğunu belirterek, kendi şehirlerinde de bu hizmeti uygulamak istediklerini söyledi.

"Merkezefendimizi ülkemizde ön plana çıkardık"

Göreve geldikleri tarihten itibaren Merkezefendi'yi geliştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi bir sanayi ilçesi. Eğitimde de gerçekten başarılı bir yerdeyiz. Denizli'nin geneline baktığımız da en çok göç alan ilçeyiz. Sosyal belediyeciliği Merkezefendimizde ön plana çıkardık. Denizli'de ilk olarak Halk Süt ile başladık. Sonrasında Halk Ekmek ile devam ettik. Nüfusa göre Türkiye'de Halk Süt dağıtan iller ve ilçelerin arasında Merkezefendimiz ikinci sırada. Yakın bir zamanda da Merkezefendi'yi Halk Et ile buluşturduk. Kreşler en güçlü yanlarımızdan bir tanesi. Layıkıyla ilçemizin vizyonunu ve misyonunu taşıyan işler yapmaya gayret ettik. Halk Eti, Halk Süt'ü ve Halk Ekmeği aynı anda yapan Türkiye'de ilk ilçe belediyesiyiz" ifadelerini kullandı.

"Merkezefendi'yi güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz"

Merkezefendililerden büyük destek gördüklerini söyleyen Başkan Doğan, "Pandemi döneminde mama kampanyaları başlattık, marketlerden mama almaya çalıştık ama sürdürülebilir bir durum söz konusu olmadı. Hayvan dostlarıyla neler yapabileceğimizi düşündük. Sokak hayvanları için mama üreten makineyi biz ilçemize kazandırdık. Çok güzel de destek gördük. Komşu iller ve ilçelerde duyulmasıyla çok güzel bir yankı uyandırdı. Üreten belediyecilik anlayışını ortaya çıkarmaya çalıştık. Hem ürettik hem doğa dostu bir belediye olduk. Bu güzel ivmeyle beraber daha da moral bularak bunları daha da geliştirdik. Mama makineleri ile birlikte Sağlıklı Kentler Birliği'nden güzel bir ödül aldık. Biz istiyoruz ki bütün belediyelerimiz üretsin, bütün belediyelerimiz birlik ve beraberlik içinde çalışsın. Bizler Merkezefendi'yi güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu hizmet oldukça önemli"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a bu hizmetinden ötürü teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Özellikle sokak hayvanlarının bu kadar gündem olduğu zamanda en azından elimizde atıkların değerlendirilmesi bu atıkların yeniden dönüştürülmesi hem sokak hayvanlarımızı da katkı sunması anlamında yürütmüş olduğu çalışma oldukça önemli. Üretim her şeyin başı. Bu şehrin ve bu ülkenin kaynaklarını en doğru şekilde kullanmakla ilgili bir sorumluluğumuz var. Ben değil biz diyebilen insanların sayısını çoğaltmak zorundayız. Bu ülkenin bu günlere gelmesinde bu ülkenin ayağa kalkmasındaki en büyük pay kendilerini değil gelecek nesilleri düşünen insanların vermiş olduğu mücadeledir. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesinden makine parkurlarını temin eden belediyelerin temsilcileri de gerçekleştirilen fuarda söz alarak makinelerin sağladığı faydaları anlattı. Bu makinelerin bütçeye ve geri dönüşüme büyük bir tasarruf sağlandığını belirten temsilciler, vatandaşlardan da olumlu dönüşler aldıklarını ifade ettiler. Sunum sonunda katılımcılar makineleri inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.