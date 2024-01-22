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Merkezefendi Belediyesi Öğrencilere Karne Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Öğrencilere Karne Şenliği Düzenledi

Merkezefendi Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyılını tamamlayan öğrenciler için 'Karne Şenliği' düzenledi. İki gün süren etkinliklerde çocuklar tiyatro, konser, müzik, dans, oyun, resim, karaoke ve yüz boyama etkinliklerinin tadını çıkardı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, minik öğrencilere iyi tatiller diledi ve eğitime verdikleri desteklerin süreceğini belirtti.

Merkezefendi Belediyesi Öğrencilere Karne Şenliği Düzenledi
22.01.2024 - 12:00,
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Merkezefendi Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyılını tamamlayarak karnelerini alan öğrenciler için 'Karne Şenliği' düzenledi. Karne alan minik öğrencilere iyi tatiller dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Birbirinden güzel etkinliklerin gerçekleştirildiği karne şenliğinde çocuklarımız doyasıya eğlendi" dedi.

Merkezefendi Belediyesi karne alan öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Karnelerini alan minikler, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen aktiviteler ile doyasıya eğlendi. İki gün süren karne şenliği programında minikler için tiyatro, konser, müzik, dans, oyun, resim, karaoke ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

ÇOCUKLAR ONUR EROL'E HAYRAN KALDI

Etkinlikler kapsamında müzisyen Onur Erol, çocuk şarkılarından oluşan konser vererek minikleri doyasıya eğlendirdi. Minik öğrenciler 'Obur ile Geveze Define Peşinde' adlı tiyatro oyunu ile danslar, boyama, maskotlar, bubble şov, şişme oyun grupları, karaoke, maskotlu dans gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklara gün boyu pamuk şeker ikramları ve çeşitli hediyeler verildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'da müzisyen Onur Erol'a konserin ardından çiçek takdim etti.

Ertesi gün gerçekleştirilen etkinlikte ise karaoke gösterisi ve Nermin Kanmış ve Dilek Taşkın ile Çocuk oyunları gerçekleştirildi.

KARNE ŞENLİĞİ ÇARŞAMBA GÜNÜ DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen 'Karne Şenliği' etkinliği 24 Ocak Çarşamba günü de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde devam edecek. Etkinlikte, 'Obur ile Geveze Define Peşinde' isimli çocuk tiyatrosu 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde 3 seans oynanacak. Saat 16.00'da ise sihirbazlık gösterisi gerçekleştirilecek. Yine müzik, dans, oyun, resim, maskot ve yüz boyama etkinlikleri de yapılacak.

"MİNİKLER EĞLENCEYE DOYDU"

Karne Şenliği'nde eğlenen çocukları yalnız bırakmayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan "Öğrencilerimizin tatil sürelerini keyifli, verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler ve tiyatro oyunları düzenliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizler için her zaman öncelikli. Sizleri görmek, sizin heyecanınıza ortak olmak çok güzel. Gözlerinizdeki ışıltı, bizim için çok kıymetli. Karne şenliğimizde güzelce vakit geçirip eğlenin. Eğitime, öğrenciye desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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