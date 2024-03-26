Merkezefendi Belediyesi Sümer Mahallesi\'nde İftar Programı Düzenledi

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Ramazan ayı boyunca mahallelerde iftar sofrası kuran Merkezefendi Belediyesi bu kez de Sümer Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı iftar yemeğinde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizdeki birlik ve beraberlik bizleri mutlu ediyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları farklı mahallelerde devam ederken, iftar sofrasını bu kez Sümer Mahallesi'ne kurdu. Kurulan gönül sofralarını dolduran binlerce kişi, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik dinletisi ve semazen gösterisi sahnelendi.

"Ramazan ayının maneviyatını aynı sofrada yaşıyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan iftar yemeğinde yaptığı açıklamada, "Kurduğumuz gönül sofralarında hemşehrilerimizle birlikte dualar ediyor, oruçlarımızı açıyoruz. Hemşehrilerimizle yan yana olmak, muhabbet etmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bizler her zaman hemşehrilerimizle el ele olacağız. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi. - DENİZLİ