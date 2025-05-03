Merkezefendi Belediyesi Üçüncü Kreşini Açtı

Merkezefendi Belediyesinin 3. kreşinde 120 minik eğitim görecek

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan,

"Bir binanın açılışını değil, geleceğe umutla açılan kapıları açmaya geldik"

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocukların daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla ilçeye kazandırılan üçüncü kreş Mehmet Karataş Kreşi'nin açılışı yapıldı. Başkan Doğan, "İlçemizde kreşlerimizin yapımına devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, eğitime desteklerine devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve kısa sürede ilçeye kazandırılan üçüncü kreş Merkezefendi Belediyesi Mehmet Karataş Kreşi'nin açılış töreni Muratdede Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bir binanın açılışını değil, geleceğe umutla açılan kapıları açmaya geldik"

Geleceğin teminatı çocuklar için her zaman çalışacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bugün burada biz bir binanın açılışını değil, geleceğe umutla açılan kapıların açılışını yapıyoruz. Bu şehirde doğan ve bu şehirde büyüyen babası Mehmet Karataş'ın adına bugün bu eğitim yuvasını ve bu kreşi yapan sevgili Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş'a vefasından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bu şehrin çocuklarına duyduğu sorumluluk duygusu ve yüce gönüllülüğü asla unutulmayacak. Bu yola çıktığımızda sizlere sözler vermiştik, kadınlar ve çocuklar önceliğimiz olacak demiştik. Sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğini Merkezefendi'mizde sağlamaya gayret edeceğiz demiştik. Birinci ve ikinci kreşimizin ardından üçüncü kreşimizi bugün açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Kadınlarımız da istihdamın içinde olsun istiyoruz"

Yeni kreşler açmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Doğan, "Biz istiyoruz ki; Merkezefendimizde ve Denizlimizde hiç kimse yatağa aç girmesin, her çocuğumuz eşit eğitim hakkına sahip olsun. Biz fırsat eşitliği olsun istiyoruz ve bu fırsat eşitliğini de ilçemizde ve şehrimizde kreşimizle, halk sütümüzle, halk ekmeğimizle, halk etimizle, vermiş olduğumuz kurslarla, kadınları üretimin içine dahil ettiğimiz yeni istihdam yerleriyle, çok yakında açacağımız Bilim Merkezimizle yapacağız. Şehrimizin kültürel alt yapısını oluşturarak sizlerle birlikte bu ilçeyi adım adım büyütmek istiyoruz. Kreşlerimizdeki çocuklarımızın neşesi, tebessümü, mutluluğu, aynı eşit eğitim hakkına sahip olması bizim için bambaşka. Bir başka önemli konu da kadın işe gittiğinde çocuğu emin ellerde eğitim alsın, çocuğunda aklı kalmasın istiyoruz. Çocuklar burada güvenli eğitim alırken kadınlarımız da istihdamın içinde olsun istiyoruz. Kadın özgürleşsin kadın mutlu olsun istiyoruz. 50 mahallemiz var, ilçemizde kreşlerimizin yapımına devam edeceğiz ve kadınların istihdamını artıracağız. Kreşimiz ilçemize ve çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Kalbimde özel bir yerin kapılarını açıyoruz"

Bağışçı Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, "Bugün burada sadece bir kreşin değil kalbimde özel bir yerin kapılarını açıyoruz. Beni sevgisiyle büyüten canım babam Mehmet Karataş'ın anısına yaptığımız bu kreşin temelini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde attık. O gün burada 6 ayda bitirme sözü vermiştim ve 5 ay gibi kısa bir sürede bitirip teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Babamın sıcaklığı, merhameti ve iyilik dolu kalbi bundan sonra yapmış olduğumuz kreşte yaşamaya devam edecek. Babamın adı saygıyla, sevgiyle ve duayla yaşatılacağı için çok değerli sevgili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Yusuf Karataş'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.