Merkezefendi çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) işbirliğiyle "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne" özel düzenlenen etkinliklere binlerce çocuk katıldı.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar tiyatro, konser, el baskısı boya çalışması, ritim, oyun hamuru atölyeleri, masal anlatımı ve çeşitli çocuk aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi. Etkinliğin son gününde Merkezefendi Belediyesi, enstrüman kurslarında eğitim gören öğrencilerin konseri aileleri ve izleyenleri mest etti.

"Çocuklarımız gönüllerince eğlendiler"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan etkinliklere çocukların yoğun ilgi göstermesinden mutlu olduklarını belirtti. Başkan Doğan, "Bizler çocuklarımıza yaşanılabilir, güvenli, güzel bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Merkezefendi Belediyemiz ve UCİM - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği işbirliğiyle düzenlediğimiz, hafta sonu boyunca devam eden Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliklerimizde çocuklarımız gönüllerince eğlendiler. Etkinliklerimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza yüzlerinin her zaman güleceği güzel ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi. - DENİZLİ