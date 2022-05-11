Merkezefendi'de 19 Mayıs Coşkusu, Duman Konseri ile Yaşanacak - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Merkezefendi'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Merkezefendi Belediyesi'nce düzenlenecek programda Türkiye'nin sevilen müzik grubu Duman, Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında sahne alacak.

Merkezefendi Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin sembol günü olan 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 103. yıl dönümünün kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Merkezefendililer ve Denizlililer, bayram sevincini Türkiye'nin sevilen rock grubu Duman'ın Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında vereceği konser ile yaşayacak.

BAŞKAN DOĞAN'DAN DAVET

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışır bir kutlama yapacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kurtuluş mücadelesinin ruhunu yaşatacaklarını söyledi. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak tüm bayramların önemini ve anlamını biliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarımızı Merkezefendi'de büyük bir coşku ile kutluyoruz, kutlamaya da devam edeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelemizin meşalesini yakmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs günü, tarihimiz için çok önemli bir gündür. Bu günün, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan gençlerimize armağan edilmesi, gençlik ve spor bayramı olarak kutlanması da son derece anlamlıdır. Bu yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünü hemşehrilerimizle birlikte Duman konseriyle kutlayacağız. Bayrama yakışır bir kutlama yaparak bayram coşkusunu doyasıya yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimi 19 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz konserimize bekliyorum" diye konuştu.