Merkezefendi Halk Et Mağazası Açılıyor

Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünleri sunan Merkezefendi Halk Et Mağazası'nın ilk şubesinin açılışını yarın gerçekleştirecek. Başkan Doğan, "Tüm hemşerilerimizi açılışımıza bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Halk Süt ve Halk Ekmek'ten sonra Merkezefendi Halk Et'i de ilçeye kazandırdı. Halk Et Mağazası'nın ilk şubesi 10 Ekim Perşembe günü saat 12.00'de açılıyor. Değirmenönü Mahallesi Saltak Caddesi No: 118/A adresinde bulunan 'Merkezefendi Halk Et' yerli üreticilerden temin edilen sağlıklı ve hijyenik et ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Bu hizmet ile vatandaşların kaliteli ete uygun fiyatlarla ulaşması sağlanıyor.

"Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet ediyoruz"

Tüm Denizlilileri açılışa davet eden Başkan Doğan, "2019'dan bu yana hemşehrilerimizle birlikte, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini bir bir hayata geçiriyoruz. Halk Süt ve Halk Ekmek'ten sonra Merkezefendi Halk Et'i ilçemize kazandırarak, üç hizmeti aynı anda sunan Türkiye'deki ilk ilçe belediyesi olacağız. Hemşehrilerimiz sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerine her gün kolayca ulaşabilecek. Merkezefendi Halk Et Mağazamızın ilk şubesini 10 Ekim Perşembe günü saat 12.00'de, Değirmenönü Mahallesi Saltak Caddesi'nde açıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ