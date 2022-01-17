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Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak - Son Dakika

Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak

17.01.2022 12:16
Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak

Merkezefendi Belediyesi ölümünün 29. yılında Uğur Mumcu'yu anacak.

Merkezefendi Belediyesi ölümünün 29. yılında Uğur Mumcu'yu anacak. Yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk, 24 Ocak Pazartesi günü 'Uğur Mumcu'yu anlatacak.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan belgesel ve söyleşi saat 20.00'de başlayacak. Saat 21.00'de de Yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk okurları için imza etkinliği gerçekleştirecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikast ile yaşamını yitiren, basınımızın cesur kalemi Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 29. yıl dönümünde, yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk'ün konuk olacağı belgesel gösterimi ve söyleşiyle anacağız. Etkinlik sonunda konuğumuz, kitaplarını Denizlili okuyucuları için imzalayacak. Anma etkinliğimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak
Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak

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Nebil Özgentürk, Merkezefendi, Uğur Mumcu, Yönetmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak - Son Dakika
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