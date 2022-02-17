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'Merkezim Her Yerde' gençlerin hizmetinde - Son Dakika

'Merkezim Her Yerde' gençlerin hizmetinde

17.02.2022 12:53
'Merkezim Her Yerde' gençlerin hizmetinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Merkezim Her Yerde' Projesi kapsamında Erzurum'da Gençlik Merkezi bulunmayan ilçelerden getirilen öğrencilere gençlik merkezleri tanıtılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Merkezim Her Yerde' Projesi kapsamında Erzurum'da Gençlik Merkezi bulunmayan ilçelerden getirilen öğrencilere gençlik merkezleri tanıtılıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karayazılı gençleri ağırladı. Çoğu Lise öğrencisi olan ve Karayazı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören gençler Erzurum'daki gençlik merkezlerini gezdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Erzurum GSİM'de Gençlik Merkezleri aracılığı ile, gençlik merkezi bulunmayan ilçelerden öğrencileri kent merkezine getirerek burada hem gençlik merkezlerini tanıtıyor. Hem de gençlere tarihi ve turistik bir tur yaptırıyor.

'Merkezim Her Yerde' Projesi ile bu kez Karayazılı öğrenciler Erzurum'daki gençlik merkezlerini tanıma fırsatı bulurken, aynı zamanda da Erzurum'da yaptıkları tarihi ve turistik gezilerle şehri daha yakından tanıma şansı buldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Karayazılı gençleri bakanlığın 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında ağırlamaktan büyük bir keyif aldıklarını belirterek, "Bakanlığımız ve yereldeki bakanlığımıza ait kurum olarak gençlerimizi çok önemsiyoruz. İnşallah en kısa sürede Karayazı ilçemize bir gençlik merkezi kazandırırız. Nasıl ki, yetişkinler 'Kahvehanede buluşalım mı' diye birbirlerine soruyorlarsa, sizlerde Karayazılı gençler olarak 'Gençlik Merkezinde buluşalım mı' dersiniz. İnşallah sizlerin en güzel uğrak yeri olan gençlik merkezini Karayazı ilçemize kazandıracağız" dedi.

İl Müdürü Öztürk, Karayazılı gençlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarını takip etmelerini ve Bakanlığın resmi internet sitelerinden gençlik ve deniz kamplarına da başvurmalarını istedi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, gençlere hediye takdim etti. Etkinlikte Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz da hazır bulundu. - ERZURUM

'Merkezim Her Yerde' gençlerin hizmetinde
'Merkezim Her Yerde' gençlerin hizmetinde
'Merkezim Her Yerde' gençlerin hizmetinde

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Anadolu Lisesi, Karayazı, Erzurum, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Merkezim Her Yerde' gençlerin hizmetinde - Son Dakika


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