Mermer ihtisas OSB'de arsa tahsis başvuruları başladı - Son Dakika
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Mermer ihtisas OSB'de arsa tahsis başvuruları başladı

22.06.2022 15:15
Mermer ihtisas OSB'de arsa tahsis başvuruları başladı

Mermer yatakları bakımından zengin ve önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adıyaman'da kurulacak olan Mermer İhtisas OSB'de yatırım yapacak sanayiciler için arsa tahsis başvuruları başladı.

Mermer yatakları bakımından zengin ve önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adıyaman'da kurulacak olan Mermer İhtisas OSB'de yatırım yapacak sanayiciler için arsa tahsis başvuruları başladı.

Ekonomik açıdan büyük bir önem taşıyan ve kentin ekonomisine büyük bir canlılık getirecek olan mermerin Adıyaman'da işlenerek dünya pazarlarına ihraç edilmesi amacıyla Çelikhan Yolu 7. Kilometresinde kurulacak Mermer İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, OSB'de yatırım yapacak sanayiciler için arsa tahsis başvurularının elektronik ortamda online olarak başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 340 sicil numarasıyla tüzel kişilik kazanan Adıyaman Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplam 79,4 hektar alan üzerine kurulması planlanmış olup tam kapasiteyle faaliyete başladığında yaklaşık 1500 kişinin istihdam edilmesi sağlanacaktır. 79.4 hektarlık alanın İmar Planı onaylanmış, 22 adet farklı yüzölçümüne sahip sanayi parseli ayrıca sosyal ve idari tesislerden oluşan 36 hektarlık alanın parselasyon planları da tamamlanmıştır. Bugün 22 adet sanayi parseli için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu Mekansal Yönetim ve Dijitalleşme Projesi olan MEYDİP sistemi üzerinden E-Tahsis Başvurusu olarak başvuru kabulüne başlamış bulunmaktayız. Bu hususta Adıyaman'daki mermer rezervi ve Adıyaman'ın Yatırım Teşvik Uygulamalarında 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile 6. Bölgeye dahil edilmesi ile oluşan yatırım fırsatından Mermer Sektörüne yatırım yapmak isteyen Sanayici ve İş Adamlarını faydalanmaya davet ediyoruz. 1. Etap dahilindeki 22 adet sanayi parselinin tahsis edilip, fabrikaların faaliyete başlamasıyla yaklaşık 500 kişinin istihdam edilmesini ve Adıyaman'da çıkarılan mermerin Adıyaman Mermer İhtisas OSB' de işlenip, ebatlı ürün olarak Adıyaman'dan pazara sürülmesi ilimiz ekonomisine ham ürüne kıyasla daha fazla ekonomik girdi sağlayacaktır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak aşağıdaki link üzerinden kabul edilecektir." - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, OSB, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mermer ihtisas OSB'de arsa tahsis başvuruları başladı - Son Dakika

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