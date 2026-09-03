Mersin Adliyesi\'nde yargı hizmetlerini hızlandıracak büro açıldı

Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete alındı.

Adliyenin 3. katında hizmet verecek olan büronun açılışı, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından büroda ilk dilekçe kabulü de yapılarak Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu fiilen hizmet vermeye başladı.Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu aracılığıyla adli süreçlerin etkinliğinin artırılması, gecikmeye neden olan hususların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve yargı hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmaların koordineli şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasının önemine dikkat çeken Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre,"Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, yargı süreçlerİNde yaşanan gecikmelerin hangi aşamalardan ve hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi, mevcut sorunların ortaya konulması ve bunların giderilmesine yönelik somut bir yol haritası oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosunun, bu süreçlerin yakından takip edilmesine ve hizmet kalitesinin daha da artırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve yargı süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından büronun önemli bir görev üstleneceğini belirten Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan ise, "Yargı hizmetlerinde yaşanan gecikmelerin nedenlerinin doğru şekilde tespit edilmesi, bu nedenlere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulamaların sonuçlarının takip edilmesi, etkin ve nitelikli bir yargı hizmeti açısından önemlidir. Bu büro sayesinde süreçlerin daha sistematik şekilde değerlendirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımların atılmasına yönelik bir yol haritası oluşturulacaktır. İlk dilekçenin alınmasıyla birlikte büromuz fiilen hizmet vermeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.