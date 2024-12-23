Mersin Belediyesi\'nden Huzurevi Ziyareti ve Bakım Hizmeti

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Mersin Yenişehir Belediyesi, gönüllülerle birlikte İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevini ziyaret ederek, yaş almış vatandaşlara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette yaş almış vatandaşlara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verilirken, belediye ekipleri ve gönüllüler, huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Kendilerini hatırlayan ve yalnız bırakmayan Yenişehir Belediyesine ve gönüllülere teşekkür eden yaş almış vatandaşlar, duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kadın ve Aile Müdürlüğü, İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevinde geçen ay düzenlediği etkinlikte atölye çalışmaları gerçekleştirmiş, ebru sanatı ve drama etkinlikleriyle yaş almış vatandaşlar keyifli vakit geçirmişti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, benzer etkinliklerle yaş almış vatandaşlarla buluşmaya devam edecekleri bildirildi. - MERSİN