Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Zafer Bayramı kutlama programına katıldı. Seçer, konuşmasında cumhuriyete sahip çıkmanın Atatürk'e, vatan ve millete sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanma sürecini anlattı ve CHP'nin belediyeler aracılığıyla iktidar olacağını belirtti.

31.08.2024 00:55  Güncelleme: 01:19
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MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zafer Bayramı dolayısıyla CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı. Günün önemine değinen Seçer, "Bayramlarımıza sahip çıkmak, cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Cumhuriyete sahip çıkmak Atatürk'ümüze sahip çıkmak, Atatürk'ümüze sahip çıkmak vatanımıza ve milletimize sahip çıkmak anlamına gelir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı.

"Anadolu insanı, ülkeyi emperyalistlerden temizledi"

CHP Mersin İl Başkanlığı bahçesinde düzenlenen programda konuşan Başkan Seçer,  "Bayramlarımıza sahip çıkmak, cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Cumhuriyete sahip çıkmak Atatürk'ümüze sahip çıkmak, Atatürk'ümüze sahip çıkmak vatanımıza, milletimize sahip çıkmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Yollarının Atatürk'ün yolu olduğunu vurgulayan Seçer,  "Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak ilelebet yaşasın diye mücadele 1918'de başlıyor. 7 ay sonra Samsun'a bir güneş doğuyor, oradan Anadolu'ya ve ulusal kurtuluş mücadelesi örgütleniyor. Anadolu toprakları üzerinde etnik yapısı, inanç grubu ne olursa olsun mezhebi, meşrebi ne olursa olsun Anadolu insanı Kuvayi Milliye'nin etrafında Atatürk'ün silah arkadaşlarının etrafında tek yürek oluyor, tek vücut oluyor, emperyalist güçleri ülkeden temizliyor" diyerek, herkesin Zafer Bayramını kutladı.

"Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamanın onurunu ve gururunu hep beraber yaşıyoruz"

Alınan zaferin Cumhuriyetin kurulması ve Cumhuriyet kurumlarının kurulmasıyla taçlandığını kaydeden Seçer, "Top, tüfek, silah, savaş meydanlarında vuruşarak zafer kazanılmaz. Keşke savaşa ihtiyaç duymasak. Atatürk'ün dediği gibi 'Savaş mecbur olmadıkça bir cinayettir. Yurtta sulh, cihanda sulh'. Biz savaş sever değiliz, biz barışseveriz. Bütün halklar ve milletler kardeş olsun istiyoruz" dedi.

Ülkelerde bilim, ilim, spor, kültür, sanat alanında rekabetin olması gerektiğini temenni eden Seçer, "Savaşı reddediyoruz ama 30 Ağustos'u coşkuyla kutluyoruz. İyi ki 30 Ağustoslar olmuş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti bireyi olarak bu topraklarda yaşamanın onurunu, gururunu hep beraber yaşıyoruz" diye konuştu.

Zaferin kazanıldığı süreçten sonrasını da anlatan Seçer, şöyle devam etti:

"Bu zaferin kazanıldığı süreç bir hükümetin bir ülkeyi yönetme süresi bile değil. Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü 1938'e kadar geçen kısa süre içerisinde Türkiye demokrasiye adım attı. Türkiye hukuk devleti olma yolunda, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde yasalar yaptı, kurumlarını kurdu. Müteşebbis yoktu, iş insanı yoktu. Müteşebbis yaratmak için,, insanlar üretimi, ihracatı ve ticareti öğrensin diye önder fabrikalar kurdu."

"Bu ülkeyi biz yöneteceğiz, akıl ve feraset yönetecek"

Medeni Kanun'un ve laik eğitimin atılan adımlar arasında en değerlisi olduğunu kaydeden Seçer, " 'Sen ayrı cemaat, sen ayrı tarikat, ben ayrı devlet' değil. En önemlisi; Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı müfredatla seküler, çağdaş, bilime dayalı, aklı öne çıkaran bir eğitim sistemini bu ülkeye kazandırmaları oldu. Bugün de en fazla şikayet ettiğimiz konuların başında bunlar geliyor. Kadınların bugün yaşadığı hukuki ve çağdışı kalmış problemlere de değinildi" dedi.

Bir sonraki dönem ülkeyi CHP'nin yöneteceğini kaydeden Seçer, "Bu ülkeyi biz yöneteceğiz, akıl ve feraset yönetecek, ben buna canı yürekten inanıyorum. Onun inancının verdiği enerjiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

"CHP'nin iktidar olmasının yolunun belediyelerden geçiyor"

"Hiçbir zaman kendimizin belediye başkanı değil, partimizin belediye başkanı olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sürdüren Seçer, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra birçok yeni belediyede yönetime geldiklerini söyledi. Türkiye genelinde 14'ü büyükşehir olmak üzere toplamda 412 belediyenin CHP yönetiminde olduğunu aktaran Seçer, bunun son derece önemli bir sayı olduğuna dikkat çekerek, "Nüfusun yaklaşık yüzde 65'ini sizin yol arkadaşlarınız yönetiyor. Ekonominin yüzde 80-85'inin döndüğü bu şehirleri yol arkadaşlarımız yönetiyor" dedi. CHP'nin iktidar olmasının yolunun belediyelerden ve belediye başkanlarının azminden, çalışkanlığından, halka inmesinden, halka sevgi elini uzatmasından geçeceğini vurgulayan Seçer, "Bu bilinçle çalışmaya devam etmemiz lazım ve ediyoruz da" diye konuştu.

"31 Mart'ta Türkiye için yeni bir umut kapısı açıldı"

Mersin'de ilçe belediyeleriyle dayanışma içerisinde olduklarının altını çizen Seçer, "Büyükşehir Belediyesi olarak bütün belediyelerimizle uyumlu çalışma gayreti içerisindeyiz. 30 seneden sonra aldığımız Toroslar çok önemli. Halka sözümüz var; Toroslar'a hizmet edeceğiz, Toroslar'ı kalkındıracağız. Size söz verdik. Toroslar'ı kalkındıracağız. Tarsus da Yenişehir de Mezitli de Silifke de, Aydıncık da Anamur da bizim belediyelerimiz. Yeter ki iş birliğine açık olalım" ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta Türkiye için yeni bir umut kapısı açıldığına dikkat çeken Seçer, yurttaşların CHP'ye umut bağladığına işaret ederek, "Bunun değerini bilmemiz, halka layık olmamız ve gece gündüz çalışmamız lazım" dedi.

Programda, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice US da günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma gerçekleştirdi.

Program, şiir ve ardından da müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı - Son Dakika

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