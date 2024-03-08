Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Silifke\'ye Sosyal Yaşam Merkezi Kazandıracak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Silifke'ye sosyal yaşam merkezi kazandıracağız" dedi.
Seçer, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Veli Buluşması' etkinliği kapsamında Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin aileleriyle buluştu. Velilerle beraber olmaktan keyif aldığını dile getiren Seçer, merkezde 386 öğrenciyi, 19 öğretmenle üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırladıklarını belirterek, çocukların eğitiminde rol oynayan öğretmenlere teşekkür etti. Diğer ülkelerle rekabet etmenin tek yolunun bilimden geçtiğini ifade eden Seçer, "Saygın mühendisler, doktorlar, bilim insanları yetiştirmek artık dünyada saygın olmanın tek adresidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda daha kuvvetli şekilde gidecek ve gelecek yıllarda ülkemiz dünyada daha saygın bir ülke haline gelecek" ifadelerini kullandı.
"Her üniversite öğrencisinin 1 yıllık öğrenim yardımı bizden"
Üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere 1 yıllık eğitim yardımı yaptıklarını hatırlatan Seçer, kurs merkezlerinde öğrencilerin derslerin yanı sıra psikolojik destek de aldıklarını belirtti. Seçer, "Amacımız, öğrencilerin düzenli, sistemli çalışması ama bir yandan da insan olmanın verdiği hüviyetle mutlu olmanın yollarını aramada onlara el feneri görevi görmek" diye konuştu.
Mutlu toplum oluşturmanın temelinin mutlu nesiller inşa etmekten geçtiğini vurgulayan Seçer, "Her şey ders olmaz. Psikolojik olarak kötü bir tabloyla karşılaşıyoruz. Onun için ders zamanı ders, sosyal ilişkiler zamanı sosyal ilişkiler, spor zamanı spor ya da kültürel faaliyet zamanı kültürel faaliyet olmalı" diedi. Gençlerin Mersin'de yapılan kültürel ve sosyal hizmetlerden haberdar olabilmesi için Teksin uygulamasında 'Teksin Genç' kısmı olduğunu hatırlatan Seçer, yapılan etkinliklerin cep telefonlarına indirilecek uygulamadan görülebileceğini kaydetti.
"Kurs merkezlerinden 7 bin 200 öğrenci faydalanıyor"
Mersin genelinde kurs merkezlerinden 7 bin 200 öğrencinin faydalandığını ifade eden, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla merkezleri hayata geçirdiklerini belirtti. Hizmetlerini yaparken kaynakları en akılcı şekilde kullandıklarını dile getiren Seçer, "Harcadığımız paralar, aktardığımız kaynaklar sizin paranızdır. Sizin vergilerinizden gelen paralardır. Bizim görevimiz, bunları adaletli olarak kullanıp en akılcı hizmetleri yapmaktır. Sizin hakkınıza hukukunuza sahip çıkmaktır. Bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
Belediyecilik hizmetlerinin, beton dökmek ve yol yapmaktan daha fazlası olduğunu vurgulayan Seçer, "Alt yapınızı yapıyoruz. İçme suyunuzu, kanalizasyonunuzu, köy yollarınızı, şehirde ana caddelerinizi yapıyoruz ama biz belediyeciliği sadece betondan, yoldan ve binadan ibaret olarak görmüyoruz. Mersin'e Türkiye'nin en genç otobüs filosunu kazandırdık. Pırıl pırıl, çevre dostu, öğrenci dostu otobüsler. Öğrenciler belediye otobüslerine 1 TL'ye biniyor" ifadelerini kullandı.
"Silifke'ye sosyal yaşam merkezi kazandıracağız"
İlerleyen günlerde Silifke'ye sosyal yaşam merkezi kazandıracaklarını belirten Seçer, içerisinde genç, yaş almış, yetişkin herkesin ihtiyacına karşılık verebilecek bir tesisin temellerini de atacaklarını ifade etti. Mersin'de yeni nesil 12 kütüphane bulunduğunu vurgulayan Seçer, "Sahildeki meşhur yeni nesil kütüphanemiz gibi burada da bir kütüphane olacak. Çok amaçlı salonlar olacak. 120 çoğumuzun okul öncesi eğitimini alabileceği çocuk gelişim merkezi olacak. 450 kişilik gösteriler, etkinlikler, konserler için amfimiz, çocuklarımız için survivor parkı, yetişkinler için ise spor aletleri ve açık hava sineması olacak" dedi.
"Arkeoköy, Silifke'nin ekonomisine katkı sunacak"
Silifke için tarihi öneme sahip Arkeoköy çalışmalarından da bahseden Seçer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversite ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sürdürülen Uzuncaburç Arkeoköy çalışmaları var. Orada muazzam işler oluyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada saygın bir tarihi alan olabilir. Orada bir medeniyet hüküm sürmüş, kalıntılar ise insanı etkiliyor. Burası, Silifke'nin ekonomisine katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi orada çok önemli ve güzel çalışmalar yapıyor. Bunu devam ettireceğiz" diye konuştu.
Mersin merkezde bulunan aşhaneden Silifke'ye de yapacaklarını belirten Seçer, "Hizmetlerimiz, yaptıklarımız ve yapacaklarımız çok. Çünkü Biz Mersin'i ve yaptığımız görevi seviyoruz. Çünkü milletimizi seviyoruz. Biz bu görevi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Silifke'ye Sosyal Yaşam Merkezi Kazandıracak - Son Dakika
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