Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birlik ve Dayanışma Etkinliğine Katıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma' etkinliğine katıldı.

Konuşmasına 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anarak başlayan Seçer, böyle bir felaketi tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Mersinliler o 11 kentin acısını bir başına yaşadı"

Deprem sonrası Mersinlilerin depremzedelere evlerini, sofralarını açtığını anımsatan Seçer, "Mersinliler o 11 kentin acısını bir başına yaşadı. 11 kentten insanlar deprem dolayısıyla kentimize geldi. Sadece kamu kurumları belediyeler değil, insanlar evlerini açtı. Sofralarını paylaştı, yataklarını verdi, kendileri yerde yattı ama misafirlerine depremzedelere yataklarını verdi. Anadolu'nun alicenaplığı, kadirşinaslığı, büyüklüğü burada, Mersin'de ortaya çıktı. Hemşerilerime teşekkür ediyorum. Onların o şefkat dolu, sevgi dolu, yardımsever yüreklerinden öpüyorum" dedi.

Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Doğan Döldöş ise pandemi ve deprem dolayısıyla 3 yıldır 'Birlik ve Dayanışma Gecesi' düzenlemediklerini belirterek, katılım gösteren tüm misafirlere teşekkürlerini iletti. - MERSİN